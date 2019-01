Gratis-Kultur in Düsseldorf: Das gibt’s am Sonntag im Museum

Düsseldorf In sieben städtischen Museen ist der Eintritt künftig sonntags frei. Wir haben einen Blick in die Sammlungen der Häuser geworfen.

Mehr Düsseldorfer sollen Zugang zu den Kulturinstituten in der Stadt haben. Deshalb hat der Stadtrat im Dezember beschlossen, dass zunächst für ein Jahr der Eintritt an Sonntagen in die städtischen Museen frei ist. Diesen Sonntag ist nun der Eintritt erstmals gratis für Film-, Goethe-, Hetjens-, Schifffahrt-, Stadt- und Theatermuseum sowie für das Heinrich-Heine-Institut. Wir haben die Häuser nach besonderen Ausstellungsstücken, die die Besucher dort entdecken können, gefragt. Der Überblick:



Filmmuseum Gegründet im Jahr 1993 gibt das Museum in seiner Dauerausstellung auf 2200 Quadratmetern Einblicke in die Filmgeschichte. Zur Sammlung gehören technische Geräte genauso wie rund 500.000 Fotos und mehr als 30.000 Plakate. Ein besonderes Stück der Ausstellung ist die analoge Studio-Filmkamera „Arriflex 300“ aus dem Jahr 1959. Die Besonderheit dieses Schätzchens ist der fahrbare Untersatz der Kamera. Mit Hilfe mehrerer kräftiger Helfer konnte die schwere Kamera bereits damals für Kamerafahrten bewegt werden.