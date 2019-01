Die "sprechende" Koffervitrine des SchifffahrtMuseum, in der Reiseutensilien eines englischen Rheintouristen des frühen 19. Jahrhunderts enthalten sind und erklärt werden: Die Vitrine ist in der Form eines Reisekoffers gestaltet und ist zunächst geschlossen. Wenn der Museumsbesucher den Koffer öffnet erzählt ein fiktiver englischer Tourist aus dem frühen 19. Jahrhundert von einer Rheinreise auf einem Dampfschiff und was er alles dafür mitnehmen musste.