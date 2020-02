Freizeittipps : Führungen durchs grüne Düsseldorf

André Hanen (Mitte) führt im Mai für das Gartenamt durch den Kalkumer Forst. Foto: Anne Orthen

Düsseldorf In der Stadt gibt es viele Grünflächen. Das Gartenamt zeigt bei Rundgängen, wie vielseitig die Anlagen und ihre Pflanzen und Tiere sind.

Mit dem Erwachen der Natur bietet das Düsseldorfer Gartenamt wieder Ausflüge in Parks und Landschaften an. Von März bis Dezember stehen insgesamt 80 Rundgänge auf dem Programm. Unter dem Motto „Auf ins Grüne“ wird zu Rundgängen durch historische Parkanlagen und in Waldgebiete, Führungen über Friedhöfe oder Exkursionen in die Naturschutzgebiete eingeladen. Dabei werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Geleitet werden die Exkursionen durch erfahrene Fachleute, die von der historischen Entwicklung der Parkanlagen bis in die heutige Zeit hinein oder über die erstaunliche Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt berichten.

Neuheiten Erstmals finden Exkursionen im Wildpark Grafenberger Wald statt. Dort locken ein Abendspaziergang mit Wissensvermittlung rund ums Eichhörnchen sowie Führungen zu den Themen „Tiere im Stadtwald“ und „Winterschlaf oder doch nicht? Winterzeit im Wildpark Grafenberg“. Darüber hinaus stellt der Naturschutzhof Abshof, die älteste Hofstelle Düsseldorfs, ihre biologische Vielfalt vor. Ganz neu ist auch das sogenannte Waldbaden. In Japan ist es schon eine beliebte Freizeitgestaltung; dort weiß man um die Verbindung von Wald und Gesundheit und nutzt diese positiven Effekte. Beim Waldbaden können die Teilnehmer zu verschiedenen Jahreszeiten mit all ihren Sinnen in die Natur eintauchen.

Info Die Teilnahme an der Führungsreihe Anmeldung Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter der Rufnummer 0211 8994800 oder per E-Mail an gartenamt@duesseldorf.de. Die Führungen finden bei jeder Witterung statt und dauern in der Regel eineinhalb bis zwei Stunden. Kosten Sofern nicht anders angegeben fünf Euro pro Person. Für Kinder bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenfrei. Infos Das gesamte Programm und weitere Infos stehen online unter www.duesseldorf.de/unterwegs-im-gruenen. Die Flyer liegen unter anderem im Gartenamt, Kaiserswerther Straße 390, im Rathaus sowie in den Bezirksverwaltungsstellen aus.

Wildfrüchte Wildkräuter, Wildbeeren und Pilze sind sehr beliebte Themen und gleich bei mehreren Führungen vertreten. Unter dem Motto „Delikatessen am Wegesrand: Rotthäuser und Morper Bachtal im Frühling“ geht es beispielsweise mit Pia Kambergs und Jutta Scheuß am Donnerstag, 2. April, auf Erkundungstour. „Blühende Wildsträucher – essbar oder giftig?“ ist das Thema einer Führung über den Golfplatz Hubbelrath mit Regina Thebud-Lassak am Freitag, 22. Mai.

Wie man Wiesenkräuter ganz einfach selber mit einer App bestimmen kann, demonstriert Stefanie Egeling am Samstag, 9. Mai, in der Urdenbacher Kämpe. Ein eigenes Smartphone muss dann mitgebracht werden.

Tiere sind ein weiteres vielfältiges und beliebtes Thema der Führungsreihe. Zu den Steinkäuzen, die in der Urdenbacher Kämpe leben, geht es beispielsweise mit Elke Löpke am Freitag, 6. März. Die Wildbienen am Himmelgeister Rheindeich stellt Michael Schoch am Mittwoch, 29. April, in den Mittelpunkt seiner Führung. Fledermausfreunde können sich auf spannende Exkursionen auf den Spuren der Flugkünstler freuen. Im Volksgarten wird eine solche am Freitag, 29. Mai, abends um 21 Uhr von Jörg Allenstein angeboten.

Geschichte Bei Führungen durch Anlagen wie den Schlosspark Kalkum, den Floragarten oder den Ostpark werden die Historie der Gärten und anstehende Veränderungen ausführlich erläutert. Am Freitag, 24. April, steht beispielsweise eine Exkursion mit Claus Lange durch den Nordpark auf dem Programm. Und Hartmut Bauer erläutert am Sonntag, 5. April, die Gestaltung und Geschichte des Benrather Schlossparks.

Friedhöfe Geschichtlich sehr interessant sind auch die Führungen über die großen Düsseldorfer Friedhöfe. Bei den Rundgängen über den Friedhof Stoffeln beispielsweise am Donnerstag, 14. Mai, können die Besucher auch das Krematorium besichtigen. Am Dienstag, 7. April, stellt Jürgen Schnieber den Südfriedhof vor. Am Donnerstag, 28. Mai, wird Stefan Süß die schönsten Gräber hinter dem Millionenhügel auf dem Nordfriedhof zeigen. Und am Mittwoch, 1. April, gibt Karl-Heinz Habermehl unter anderem Tipps zur Grabpflege und erzählt aus der Geschichte des Friedhofs Eller.