Shows in Düsseldorf Das Apollo feiert eine fröhliche Fiesta

Das Apollo Varieté hat seine Zuschauer den 25 Jahren seiner Existenz schon auf viele Reisen mitgenommen. So wurde zum Beispiel mit dem Programm „Aloha Baby“ gemeinsam eine fröhliche Strandparty gefeiert, das Publikum wurde in das geheimnisvolle Venedig entführt, sah mit St. Tropez eine extravagante Show, besuchte die Reeperbahn nachts um halb eins und in Berlin eine freche Moderatorin. Jetzt geht es mit der aktuellen temperamentvollen Show „Fiesta Mexicana“ in das lateinamerikanische Land – Sombrero und Tequila inklusive.