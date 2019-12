Angebot der Stadt : Sport im Park – jetzt auch im Winter

Im Sommer treffen sich Menschen zum gemeinsamen Sport in Düsseldorfs Parks. Sport im Park gibt es nun auch zweimal in der Woche im Winter. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Open-Air-Angebot startet mit seiner Winteredition im Januar. Bis in den April gibt es Veranstaltungen.

Sport im Park ist ein beliebtes Programm in Düsseldorf. Im Sommer treffen sich Fitnessfreunde regelmäßig in öffentlichen Parks zum gemeinsamen, angeleiteten Training. Im vergangenen Jahre wurde auch ein Termin im Winter angeboten, dieses Angebot wurde nun ausgeweitet. Ab dem zweiten Januar treffen sich Sportler jeden Dienstag (Rheinpark Golzheim) und Donnerstag (Bürgerwiese am Landtag) um 18.30 Uhr zum intensiven Fitness-Training. Die Runden dauern eine Stunde und finden auch während der Schulferien statt, lediglich an Altweiber (20. Februar) fällt das Training aus.