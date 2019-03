Cyclingworld: Das sind die Trends der Fahrrad-Messe

Zwei Tage, am 23. und 24. März, präsentiert die Cyclingworld alles, was neu ist aus der Welt des Fahrradfahrens. Hier einige Tipps.

Fahrradfahren liegt im Trend wie kaum jemals zuvor. Jeder Freizeit- und Profi radler kann sich passend zum Frühjahr über neue technische Finessen und Marken am 23. und 24. März bei der Messe Cyclingworld auf dem Areal Böhler informieren. Auf gut 13.000 Quadratmetern sowie einem ebenso großen Outdoorbereich präsentieren mehr als 240 internationale Aussteller etwa 300 Marken aus mehr als 20 Ländern, ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Expertenvorträgen, Radrennen für Groß und Klein sowie Teststrecken innen und unter freiem Himmel. Hier einige Neuheiten aus dem Messe-Programm.

Sportradler Ob Profi- oder Jedermann-Straßenrennen, Radmarathons, Radtouristikfahrten, Triathlon, Mountainbike-Rennen oder Mountainbike-Marathons: Radsport ist beliebt und gesund. Viele Aussteller zeigen ihre neuen Modelle, im Trend liegt zudem, sich das Rad selbst zusammenzubasteln. Möglich ist das bei der Firma „8bar“, die hochwertige Komponenten in mehreren Farben zur Verfügung stellt. Dann wird das Bike in Handarbeit zusammengestellt.

E-Mobility Bei der Frage nach zukünftiger Mobilität geht an E-Bikes und Pedelecs kein Weg vorbei. Diese Fahrräder mit elektrischer Unterstützung schonen den immer knapper werdenden Verkehrsraum in den Innenstädten und sie fördern obendrein die Gesundheit und das Wohlbefinden ihres Fahrers.

„Cyclingworld“ im März : Mehr als 240 Aussteller bei Fahrrad-Messe in Düsseldorf

Lastenräder In Düsseldorf sind sie schon oft zu sehen: Fahrräder mit mächtigen Packflächen. Kinder, Tiere und Einkäufe können auf diese Weise transportiert werden und eine Autofahrt ersetzen. Einer der führenden Hersteller ist Babboe. Die Niederländische Firma hat Lastenräder in verschiedenen Preisklassen im Sortiment und ist bekannt für ein großes Angebot an praktischem Zubehör.