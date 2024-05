Demonstration durch die Stadt Was man zum CSD in Düsseldorf wissen muss

Am Sonntagnachmittag wird es am Stadtstrand ein CSD-Special geben: Um 16 Uhr startet „Comedy am Strand“ am Tonhallenufer, pünktlich zum CSD verwandelt sich das Rheinufer in die größte Open-Air-Manege der Impro-Comedy. Comedian und Moderator Nico Hoffmeister empfängt am CSD-Abschlusstag vier Künstlerinnen und Künstler, die das Publikum gemeinsam mit unterhaltsamen Improspielen zum Lachen bringen sollen.