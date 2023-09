Craftival in Düsseldorf-Golzheim Mehr als 30 Bier-Spezialitäten frisch vom Fass

Im Rheinland ist es bekanntlich so, dass eine Veranstaltung beim zweiten Mal bereits Tradition ist. Somit findet am Wochenende in Golzheim das traditionelle Craftival statt, bei dem Freunde und Freundinnen des Gerstensafts voll auf ihre Kosten kommen: Mehr als 30 verschiedene Craft-Beer-Sorten gibt es dort frisch vom Fass.