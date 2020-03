Corona-Krise in Düsseldorf : Diese Blumenläden haben wieder geöffnet

Sabine Krusekopf hat ihren Blumenladen Dornrose in Flingern geöffnet. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Eine gute Nachricht in der Corona-Krise: Blumenhändler dürfen wieder öffnen, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygieneregel. Einige Händler in Düsseldorf haben diese Chance schon wahrgenommen. Unser Überblick.

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl, Birgit Wanninger und Dominik Schneider

Unser Überblick zeigt Blumenläden in Düsseldorf, die nun wieder geöffnet haben. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht natürlich nicht. Die Liste wird ständig aktualisiert. (Tipps bitte an: duesseldorf@rheinische-post.de)

Flingern „Bei mir läuft das Geschäft super“, sagt Sabine Krusekopf. Sie hat ihren Laden „Dornrose“ wegen der doch recht guten Nachfrage täglich von 9 bis 18 Uhr an der Lindenstraße 182 geöffnet. „Jeder sollte Blumen zu Hause haben – sie verbreiten doch gute Laune.“ Im Sortiment hat die Floristin viele Tulpen, Ranunkeln, Freesien. „Eben alle schönen Frühjahrsblüher aus unserer Region.“ Außerdem gibt Krusekopf jedem Kunden ein Päckchen mit Blumensamen mit. „Für den Topf zu Hause oder für die Wiese. Die Insekten freuen sich im Sommer“, sagt sie.

Bilk Mit etwas Vorsicht hat Carola Garbisch die Eröffnung ihres Ladens Stielvoll an der Merkurstraße 27 vorbereitet. „Ich hatte einige Anfragen von Kunden, daher mache ich zum Wochenende erstmals wieder auf“, sagt sie. Im Sortiment wird sie Zweige und Blumen, zum Beispiel Tulpen haben. Nun ist Stielvoll von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Pempelfort Die Blumenläden rund um die Nord- und Duisburger Straße haben unterschiedlich auf die Genehmigung reagiert, ihre Geschäfte zu öffnen. Bei Schnitzlers im Dietrichcaree stehen die Menschen Schlange in den Quadraten, die auf den Boden gemalt sind. Der Laden hat außerdem ein einfaches Wegesystem eingeführt: Rechts von den Auslagetischen ist der Eingang, links davon geht es raus. „Wir haben gut zu tun“, sagt Verkäuferin Marion Riemann. „Gerade jetzt, wenn die Leute viel zu Hause sind, ist es doch wichtig, dass sie es dort schön haben.“ Sie arbeitet gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Neumann, beide Frauen tragen Handschuhe. An Verkaufsthresen ist eine Plastikfolie gespannt, Geld und Blumen werden durch einen schmalen Spalt darunter hin- und hergereicht.

Nur knapp hundert Meter weiter hat das Blumenatelier Schwabe jedoch geschlossen, im Fenster hängt ein Schild, dass darauf hinweist, dass man den Kunden im Trauerfall jedoch per Handynummer zur Verfügung steht.

Susanne Schmitt, Inhaberin des Blumenhauses am Hofgarten, geht einen Mittelweg. Sie ist im Laden, der jedoch nicht offiziell geöffnet ist. „Wir liefern auf Bestellung“, sagt sie. Und wenn jemand an die Tür klopft, würde sie auch verkaufen. „Aber viel Laufkundschaft gibt es im Moment sowieso nicht“, so Schmitt.

Unterbach Dass Stefanie Wirtz ihren Laden „Blumen Bremkes“ an der Gerresheimer Landstraße 110 wieder geöffnet hat, wurde von den Unterbachern sehr gut angenommen. „Ich bin sehr bewegt, weil mich die Bürger im Stadtteil so gut unterstützen“, sagt sie. Denn als sie vergangenen Woche schließen musste, hat sie viele Blumen einfach vor das Geschäft zum Mitnehmen gestellt, um sie vor dem Abfall zu bewahren. „Viele Leute haben zugegriffen, aber freiwillig Geld dagelassen.“ Nun endlich hat Blumen Bremkes wieder auf, und zwar von 8 bis 14 Uhr täglich. Es gibt Tulpen, Rosen, Lilien, Eustoma und Zweige aus der Region. „Das tut der Seele gut“, sagt Wirtz.

Andrea und Daniela Kräntzer haben ihr Geschäft Blumen Kräntzer an der Rethelstraße geöffnet. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseltal Ohne Kompromisse führen Andrea und Daniela Kräntzer ihren Blumenfachhandel an der Rethelstraße 100 weiter. „Wir haben täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr“, sagt die Inhaberin. Im Sortiment sei alles: Frühjahrsblumen, Balkonpflanzen, Topfgewächse und Zweige. „Die Menschen sind hungrig nach schönen Blumen, außerdem ist der Großmarkt voller Ware.“ Auch der Lieferservice funktioniert reibungslos und sei erfolgreich. Viele Bürger, so erzählt Kräntzer, würden Blumen an Freunde und Verwandte verschickt – als Ersatz für Besuche, die ja oftmals zurzeit nicht so passend sind. „So können Blumen doch manche Seele aufblühen lassen“, sagen die Kräntzers. Unter Telefon 0211 624 093 kann bestellt werden.

Guido Verhaelen verkauft Blumen in seinem Laden Pure an der Luegallee. Foto: Birgit Wanninger

Oberkassel Guido Verhaelen ist in aller Früh nach Holland gefahren, um für seinen Blumenladen „Pure“ an der Luegallee Tulpen zu kaufen. Anschließend ging es weiter auf den Großmarkt. Sein Geschäft hat er seit Dienstag geöffnet und lässt jeweils zwei Kunden in den Laden. Er hat einen Spuckschutz anfertigen lassen und erklärt, dass alles gut funktioniere. „Die Leute wollen jetzt etwas Schönes – wie Blumen“, sagt er.

Auch das „Petite Fleur“ an der Luegallee hat wieder geöffnet. Viele Läden aber bleiben in Oberkassel dicht. Vergangenen Mittwoch, als der Erlass herauskam, die Blumenläden zu schließen, verschenkten Mitarbeiter des „Blumenbüdchen“ im ehemaligen Rheinbahnhäuschen am Barbarossaplatz die Ware.