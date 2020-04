Corona-Krise in Düsseldorf : Rezept für Bolognese von Sternekoch Volker Drkosch

Düsseldorf Die Restaurants in Düssseldorf sind zwar geschlossen, doch auf feines Essen muss man deshalb nicht verzichten. Viele Köche liefern aus. Und einige geben die Rezepte ihrer Lieblingsgerichte zum Nachkochen preis.

Sein Restaurant ist geschlossen. Das heißt aber nicht, dass Sternekoch Volker Drkosch nicht mehr am Herd steht. Im Gegenteil. Wie viele seiner Kollegen bietet er einen Lieferservice an: ein dreigängiges Menü, das die Feinschmecker auch abholen können. Und als Hauptgang gibt es sein Lieblingsrezept: Umami Bolognese. Das steht immer auf seiner ansonsten wechselnden Speisekarte. „Schon zu Bread-and-Roses-Zeiten“, sagt Drkosch.

Seit elf Jahren lebt und kocht er in Düsseldorf, war Patron des legendären, inzwischen geschlossenen Victorian, ehe er sich vor knapp vier Jahren an der Gerresheimer Straße mit einem kleinen Restaurant selbstständig machte: Bread & Roses. Doch schon nach wenigen Monaten, inzwischen mit Michelin-Stern gekürt, hat er aus markenrechtlichen Gründen den Namen ändern müssen. Seitdem nennt Drkosch sein Restaurant Dr. Kosch und ist vor zwei Jahren an die Roßstraße gezogen.

Zubereitung Zwiebel in Streifen schneiden und im Topf schmoren. Den Ansatz mit beiden Paprikasorten und Curry bestäuben, anbraten und abwechselnd mit Rotwein, Sojasoße und Kombualge ablöschen, bis die Flüssigkeit verbraucht ist. Die Mischung aus dem Topf nehmen, Hackfleisch scharf anbraten und Bratensatz mit Mineralwasser lösen. Angebratenes Fleisch mit Zwiebelmasse und Dosentomaten im Topf mischen, Zucker zugeben und bis zu drei Stunden einkochen. Parallel Rotwein, Portwein und Zucker erhitzen und auf 80 ml reduzieren, Kräutersaitlinge in Streifen goldgelb in der Butter braten.

Umami Bolognese nennt er sein Lieblingsrezept. „Umami“ stammt aus aus dem Japanischen und ist so etwas wie der fünfte Geschmackssinn. Übersetzt heißt es so viel wie köstlich, dank eines natürlichen Geschmacksverstärkers macht es Süßes, Saures, Salziges und Bitteres noch intensiver. „Es ist ein natürliches Glutamat, das im Kombu-Extrakt, den es im Asia-Laden gibt, vorkommt“, sagt Drkosch. Eine Algen-Art, die wie Parmesan und Tomaten, Gerichte intensiver schmecken lässt. Dieses natürliche Glutamat kommt in vielen Lebensmitteln vor. Man müsse sie nur nutzen“, sagt er. „Deswegen essen Kinder auch so gerne Nudeln mit Tomaten-Soße.“