Zirkusshow in Düsseldorf Cirque du Soleil feierte eine umjubelte Premiere

Der gute Ruf eilt inzwischen dem Cirque du Soleil voraus. Und so waren zur Premiere am Mittwochabend bereits 80.000 Tickets verkauft und die Verlängerung des Gastspiels längst beschlossene Sachen. Mit „Kurios“ hat wieder eine umwerfende Show das Publikum gut zwei Stunden lang mit herausragender Artistik, opulenten Kostümen und Livemusik verzaubert. Minutenlange stehende Ovationen belohnten am Ende die hervorragende Leistung der Artisten und Musiker.