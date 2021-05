Schwule und Lesben demonstrieren Sonntag für gegen Diskriminierung : Der Christopher Street Day wird im Oktober gefeiert

Düsseldorf Die Gruppe der Schwulen, Lesben und Transmenschen demonstriert dennoch am kommenden Sonntag gegen Diskriminierung und für Toleranz.

Im vergangenen Jahr wurden Straßenfest und Demonstration des Christopher Street Day (CSD) wegen der Corona-Pandemie ganz aus dem Veranstaltungskalender gestrichen. In diesem Jahr soll der CSD wieder stattfinden – allerdings nicht wie üblich im Mai, sondern erst im Oktober. „Der CSD Düsseldorf könnte am Wochenende 15. bis 17. Oktober als Veranstaltung umgesetzt werden, wenn uns die Pandemie-Situation dies gestattet“, teilt Kalle Wahle vom CSD-Organisationsteam mit. „Mit Straßenfest, Demonstration, Gottesdienst und Party.“

Der Christopher Street Day wird seit 1969 weltweit gefeiert und geht auf einen Tag im Sommer 1969 zurück. In der Christopher Street von New York wehrten sich Schwule, Lesben und Transmenschen gegen die willkürliche Gängelung der Polizei. Trotz des Termins im Oktober für den CSD gibt es eine Parade schon am Sonntag, den 16. Mai. Anlass ist der „Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“, kurz Idahobit (englisch International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia). Start soll um 16 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz sein.