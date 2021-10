Mit Demo-Zug über die Kö : Düsseldorf feiert den Christopher-Street-Day

Düsseldorf Schwule, Lesben, Transmenschen laden für das Wochenende zum CSD auf dem Apollo-Platz in Düsseldorf ein. Es wird viel gefeiert, es geht aber auch um ernste Themen. Höhepunkt wird die Demo am Sonntag sein.

Der Christopher-Street-Day wird von Schwulen, Lesben und Transmenschen jedes Jahr weltweit gefeiert, um an gewalttätige Übergriffe auf Homosexuelle in der Christopher Street in New York 1969 zu erinnern. In Düsseldorf findet der CSD auf dem Apollo-Platz und auf dem Johannes-Rau-Platz am Rheinufer statt.