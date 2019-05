Veranstaltungstipps : Ein buntes Fest für Toleranz

Düsseldorf Mit einem großen Programm feiern Schwule, Lesben, Transgender und Besucher nächste Woche in Düsseldorf den Christopher Street Day.

Die Kundgebungen zum Christopher Street Day, der traditionell am ersten Juni-Wochenende gefeiert wird, sind mit Abstand die bunteste Polit-Demonstration überhaupt. In diesem Jahr dürfte sie besonders ausfallen, denn schließlich wird das 50-jährige Jubiläum des CSD und des Kampfes für Gleichberechtigung aller Menschen ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung gefeiert. In Düsseldorf, wo man aufgrund des Jubiläums auf ein gesondertes Motto verzichtet hat, kommen vom 31. Mai bis zum 2. Juni 2019 Schwule, Lesben, Transgender und sexuell divers orientierte Menschen zu Demo, Straßenfest und Party zusammen.

Geschichte Der CSD erinnert an den Aufstand von Homosexuellen 1969. Grund war die rassistische Härte, mit der die Polizei bei einer Razzia in der an der New Yorker Christopher Street gelegenen Szenekneipe Stonewall Inn gegen Homosexuelle vorgegangen war. Den Protesten der folgenden Jahre schlossen sich verschiedene Minderheiten an, die gleichfalls gegen mangelnde Akzeptanz und für Gleichberechtigung protestieren wollten. Auch wenn mittlerweile in Deutschland mit der „Ehe für Alle“ schon viel erreicht wurde, so sieht die Community im gesellschaftlichen Alltag, am Arbeitsplatz, auf Schulhöfen und auf Sportplätzen noch immer viele Indizien für Diskriminierung. Seit sechzehn Jahren wird in Düsseldorf der Christopher Street Day gefeiert, seit elf Jahren ist dann der Johannes Rau-Platz eine Partymeile.