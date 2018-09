Chinafest 2018 in Düsseldorf mit zahlreichen Aktionen und Attraktionen

Düsseldorf Zum achten Mal findet das Chinafest in Düsseldorf statt. Geboten werden unter anderem Artistik, Kunst, Tanz und Gesang. Ein Blick in das Programm.

Am Samstag tanzt der Drache bereits zum achten Mal in Düsseldorf. Dann feiert die Landeshauptstadt mit ihren Bürgern und vielen chinesischen und deutschen Gästen das „Chinafest“, das mit seinen zahlreichen Aktionen und Attraktionen im Zeichen der Begegnung der Kulturen steht. Erfahrungsgemäß werden rund 30.000 Besucher zu den verschiedenen Veranstaltungen rund um das Düsseldorfer Rathaus am Marktplatz erwartet – ein Beleg dafür, dass die Menschen mehr über China, sein Kultur und seine Küche wissen möchten.

Dabei können sie auch viel über Düsseldorfs Partnerstadt Chongqing erfahren. Artisten und Kunsthandwerker aus der Stadt am Oberlauf des Jangtsekiangs sind zahlreich auf dem Chinafest vertreten und bieten einen Einblick in die vielfältige Kultur einer der größten Stadtregionen der Welt. So hat Chongqing mehr als 36 Millionen Einwohner und ein Verwaltungsgebiet von mehr als 82.000 Quadratkilometern. Auch in diesem Jahr werden die Besucher des Chinafestes wieder Delikatessen aus Chongqings Provinz Sichuan genießen können. Aber auch an vielen anderen Ständen können Spezialitäten aus mehreren chinesischen Provinzen probiert werden.