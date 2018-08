Campfire Festival 2018: Zukunfts-Zeltstadt vor Landtag in Düsseldorf

Düsseldorf Vom 31. August bis zum 2. September wird beim Campfire-Festival in Düsseldorf über die Zukunft der Medien diskutiert. Viel Prominenz wird erwartet.

Am übernächsten Wochenende möchten wir mit Ihnen die Zukunft feiern. Zusammen mit dem Recherchebüro Correctiv lädt die Rheinische Post zum Campfire-Festival in den Bürgerpark vor dem Landtag ein. Das ist das größte deutsche Open-Air-Festival für Medien-Interessierte und alle, die neugierig auf die digitale Zukunft sind. Es entsteht ein Zeltdorf mit zwei Hauptbühnen, 15 Programm-zelten und weit über 150 Programmpunkten.

„Wir haben eine Zeit vor uns, in der mehr Menschen als jemals zuvor an der Entwicklung der Gesellschaft teilhaben können“, sagt David Schraven, Leiter des Recherchebüros Correctiv. „Wir wollen die Zukunft nicht innerhalb der Medienbranche diskutieren, sondern uns öffnen“, sagt RP-Chefredakteur Michael Bröcker. „Deswegen findet das Festival für alle vor dem Landtag statt.“ Eröffnet wird das Festival im Zelt der Rheinischen Post am Freitag um 15 Uhr von Oberbürgermeister Thomas Geisel und Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinischen Post Mediengruppe, direkt gefolgt von einer Premiere: Zum ersten Mal stehen der ehemalige „Bild“-Herausgeber Kai Diekmann und der Publizist Gabor Steingart auf einer Bühne. Gewohnt bissig werden sie die aktuellen Entwicklungen der Medienbranche kommentieren.