Mein Leben im Lockdown : „Optimismus bewahren ist eine bewusste Entscheidung“

Der Gastraum im Café Ruthis bleibt im Lockdown leer. Aber Inhaber hat Georg Ruzas den Abhol- und Lieferservice gut organisiert. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Georg Ruzas führt an der Urdenbacher Allee in Benrath das Café Ruthis. Er erzählt, wie es durch den Lockdown kommt. Ein Protokoll.

Drei Jahre gibt es das Café Ruthis jetzt – und ich finde, mein Team und ich können stolz sein. Es ist in normalen Zeiten schon nicht ganz leicht, es in der Gastronomie zu schaffen; während der Corona-Pandemie ist die Herausforderung ganz besonders. Aber in dieser schwierigen Phase stehen wir zurzeit eigentlich ganz gut da.

Im Frühjahr sind wir aber auch erst einmal in einen völligen Krisenmodus gefallen. Erst mussten wir schließen und als wir im April wieder öffnen durften, haben wir jeden Tag improvisiert. Erstmals haben wir einen Abholservice angeboten, und es hat sich gezeigt, welche großartigen und treuen Gäste wir haben. Manche von ihnen kommen fünf Mal pro Woche – das ist für uns ein absoluter Traum. Einige Bestellungen kenne ich so gut, dass ich schon vom Bon der Buchung her erkenne, wer die Gäste sind.

Im Hochsommer war die Lage ja fast wieder normal in der Gastronomie, das hat uns viel geholfen. Dennoch merkten wir, dass die Gäste lieber draußen sitzen, selbst bei schlechtem Wetter. Daher haben wir uns vorbereitet und für unsere Terrasse ein großes Zelt gekauft. Eine gute Idee, wie sich herausstellte – besonders bei den Glühweinwanderungen im November und Dezember. Der Erfolg war gut. Es gab lange Warteschlangen. Wir haben alles getan, um die Hygieneregeln einzuhalten. Im Dezember boten wir auch Gänsebraten für Zuhause an, unsere Gäste haben das gut angenommen. Dennoch war der Dezember nicht annähernd so erfolgreich wie in den Jahren zuvor und wie es nötig gewesen sein müsste. Denn der Januar ist in der Gastronomie immer sehr schwach und man lebt dann von den Dezember-Einnahmen, was nun nicht möglich ist.

Daher mussten wir uns für den Januar wieder etwas einfallen lassen. Seitdem haben wir eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte und erstmals in den Abendstunden einen Bringdienst. Den zu organisieren, war gar nicht mal so leicht. Wir haben viel getestet, welche Verpackung zu unseren Speisen passt, wie sich die Kosten entwickeln und wie viel Abfall sie verursachen. Und dann war da noch die Frage, ob überhaupt eine Nachfrage besteht. Tut es – zum Glück. Abends fährt einer meiner Mitarbeitenden in Benrath die Essen aus. Wir sind zufrieden, aber es könnte mehr sein. Wir freuen uns jeden Tag neu über jede Bestellung.

Die Staatshilfen kommen nur schleppend – aber wir arbeiten eh lieber immer selbst für unser Geld. Die Situation bleibt angespannt. Ich musste Vollzeitmitarbeiter in Kurzarbeit schicken, Aushilfen kann ich kaum einsetzen. Meine Mutter backt den Kuchen, meine Frau organisiert den Service und ich koche in der Küche. So lange wir im Gastraum niemanden empfangen dürfen, machen wir mit dem Abhol- und Lieferservice weiter. Vor allem sonntags läuft das gut, wegen der Spaziergänger, die sich gern Kaffee und Kuchen holen. Trotz den anhaltenden Lockdowns blicke ich optimistisch in die Zukunft. Das ist eine bewusste Entscheidung. Es wird auch eine Nach-Corona-Zeit geben – und wir haben richtig Bock darauf.