Gastronomie in Düsseldorf : Im Café Lemonade sitzen die Gäste an einem weißen Segel

Düsseldorf Die Gastronomin Sindu Para hatte für ihr Lokal an der Bilker Allee in Düsseldorf-Friedrichstadt eine interessante Idee, um den Außenbereich attraktiver zu gestalten.

Zwar hat das Café auch einige Plätze ums Eck an der Talstraße, sie liegen aber oft im Schatten. „Meine Gäste sitzen lieber in der Sonne, auch wenn der Verkehr an der Bilker Allee stärker ist.“ So ist die Inhaberin auf die Idee gekommen, die Fläche an der Bilker Allee wenigstens optisch von Autos und Straßenbahn zu trennen. Sie bestellte das Netz via Internet und befestigte es an der Linie Parkbucht und Straße. In Corona-Zeiten sind gute Einfälle gefragt – und haben Erfolg. Verkehrsrauschen oder nicht: Viele Gäste kommen gern und genießen in der Sonne das Angebot.