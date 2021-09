Kommen und Gehen : Portugiesische Backwaren im Café Grüngold in Flingern

Flingern An der Birkenstraße bei André und Martha Piller sind Pasteis der Renner. Es gibt sie süß mit Vanillepudding und herzhaft mit Käse.

Portugal ist für viele Deutsche ein beliebtes Reiseziel. Auch André und Martha Piller fliegen mehrmals pro Jahr in das Land – schon deshalb, weil Martha Portugiesin ist. Die 46-Jährige ist Ende der 1990er-Jahre von der Algarve im südlichen Portugal nach Düsseldorf gekommen. „Von unseren Reisen haben wir immer viele portugiesische Kuchen und andere Süßspeisen mitgebracht“, sagt André (50). Lange habe der verführerische Vorrat nie gehalten und Nachschub gab es in Düsseldorf kaum. Diese kulinarische Lücke haben die Pillers dann selbst geschlossen und an der Birkenstraße das Café Grüngold eröffnet. Spezialität: frische portugiesische Backwaren.

Eröffnet haben die Pillers ihr Café im November vergangenen Jahres. Schon lange haben sie die Idee gehabt, sich mit einem Lokal selbstständig zu machen. André Piller kennt die Gastronomie gut, er ist gelernter Koch und hat in Düsseldorf schon in mehreren bekannten Restaurants gearbeitet. „Flingern ist der perfekte Platz für das Grüngold“, sagt er. Die Bürger wären neugierig auf internationales Essen, zudem gebe es viele Touristen. Als das Café Barré an der Birkenstraße auszog und einige 100 Meter weiter wieder öffnete, griffen die Pillers zu und zogen ein. Dem kleinen Raum mit Theke und zwei Tischen ein portugiesisches Flair zu geben, dauerte nicht lang, das Café wurde eröffnet – dann kam der Lockdown. „Weil wir aber als Bäckerei gelten, konnten wir unsere Waren gut zum Mitnehmen verkaufen, so konnten wir die Corona-Zeit überstehen“, erzählt André. Seit Frühsommer gibt es zu den Pasteis auch wieder im Café einen guten Galao, den portugiesischen Kaffee. Zum Mitnehmen gehört im Grüngold auch ein kleines Sortiment an Feinkost, zum Beispiel die süße Tomatenmarmelade, Oliven und Olivenöle. Die Geschäfte laufen ganz gut, sagt André, „aber wir sind noch über den Berg“.