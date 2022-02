Kreatives Düsseldorf : Bunte Möbel-Kunst von CSD-Organisator Kalle Wahle

Düsseldorf Jedes Jahr organisiert er den Christopher Street Day, aber Kalle Wahle ist auch Künstler. Er stellt seine bunten Möbel und Objekte an der Oststraße aus.

Ein schlichter Stuhl als Kunstobjekt – das gibt es wohl nur selten. Auch Kalle Wahle hat das Sitzmöbel lange nur als Gebrauchsgegenstand betrachtet. Als Fotograf hat der Oberkasseler seine Kunden gern sitzend abgelichtet, bis ihm irgendwann auffiel, dass so ein einfarbiger Stuhl mal etwas aufgemotzt werden könnte. „Da habe ich zum ersten Mal einen Stuhl mit Zeitungsartikeln über Fortuna beklebt“, erzählt Wahle. Das Muster gefiel ihm so gut, dass er es erhalten wollte. Mit mehrere Schichten Klarlack war das erreicht, schon war der Stuhl als Kunstobjekt fertig. Das war vor mehr als zehn Jahren, viele weitere Arbeiten hat Kalle Wahle seit dem kreiert. Nun sind mehr als 100 Objekte in einer Ausstellung zu sehen.

Längst sind es nicht mehr nur Stühle, die Kalle Wahle optisch verändert. Tische, Lampenschirme, Kommoden, sogar ganze Schränke haben ein neues Aussehen bekommen. Auch das Arbeitsmaterial ist vielfältiger geworden. Wahle nimmt inzwischen auch Motiv-Servierten und Geschenkpapier, vieles neu gekauft. „Ich konnte irgendwann nicht mehr an einen Schreibwarenladen vorbeigehen, ohne das Angebot zu checken“, sagt Kalle Wahle, der bei vielen Düsseldorfern bekannt ist, weil er jährlich den Christoper-Street-Day organisiert. Für seine künstlerische Arbeit hat er an in Oberkassel eine Atelier im gleichen Gebäude wie das Theater an der Luegallee.