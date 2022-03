Paradies für Leseratten : Büchermeile öffnet wieder am Rheinufer

Büchermeile öffnet wieder am Rheinufer

Die Büchermeile am Rheinufer bietet viel Lesestoff. Foto: Altstadt-Marketing/NN

Düsseldorf Es gibt Bücher für wohl jeden Geschmack und jeden Geldbeutel sowie Musik und kleine Speisen. Ein Fachmann schätzt den Wert von alten Werken.

(lod) Am Wochenende wird die Rheinuferpromenade zur wohl größten Open-Air-Buchhandlung der Region. Jeweils von 11 bis 19 Uhr öffnen ab Burgplatz, am Alten Hafen entlang und bis zur Rheinkniebrüche mehr als 60 Buchhändler und private Sammler ihre Stände. Im Angebot ist dann schier alles, was das Leseherz begehrt: Romane, Kinderbücher, Antiquariat, Bildbände, Reiseführer und Kochbücher. Zu erstehen gibt es Second-Hand-Ware mit seltenen, schönen und alten Büchern und bestimmt auch viele interessante Schnäppchen.