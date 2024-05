Kulturevent am Pfingstwochenende in Düsseldorf Was es beim Bücherbummel auf der Kö zu entdecken gibt

Zum 37. Mal verwandeln hauptsächlich Düsseldorfer Buchhändler, Antiquare und Verlage die Kö in einen Freiluft-Buchladen. Und wer auch nur entfernt Interesse an Literatur hat, dürfte hier die passende Lektüre finden: Gesammelte Werke von Thomas Mann stehen neben Thrillern von Dan Brown und der Twilight-Reihe, am Nachbarstand gibt es Bildbände zu Karl dem Großen und Biografien, noch einen Stand weiter Bilderbücher für Kleinkinder. Auch Schallplatten, CDs, Spiele und Kunstdrucke sind im Angebot. Im Fokus steht aber nach wie vor das Buch, häufig Belletristik. So auch am Stand von Christian Wilde, der das gleichnamige Antiquariat in Flingern betreibt. Die Inhalte von 200 Bananenkisten – schätzungsweise 8000 bis 10.000 Bücher – hat er auf der Kö aufgebaut. Wilde hofft nun auf möglichst wenig Regen und viele Besucher. Mindestens 20 Prozent der Bücher, lieber ein Viertel oder ein Drittel, will er am Wochenende unter die Leute bringen.