Amerikanisches Gebäck nun auch in Düsseldorf : In Unterbilk gibt es nun ein Geschäft für Brownies

Düsseldorf Die Lorettostraße ist um eine Verlockung reicher. In der Big-B Brownie Bakery verkauft Moritz Külgen viele Sorten des amerikanischen Gebäcks.

In Kalifornien habe er sich verliebt, sagt Moritz Külgen. Der jetzt 38 Jahre alte Koch hat im Jahr 2006 in dem US-Sonnenstaat gearbeitet und damals zum ersten Mal süße Brownies probiert. Die viereckigen Kuchen haben ihm so gut geschmeckt, dass er sie auch in Deutschland anbieten wollte. Nun hat er an der Lorettostraße in Unterbilk seine Big-B Brownie Bakery eröffnet.

Täglich frisch gebacken werden die Brownies in Neuss. Dort im Stadtteil Grimlinghausen hat Külgen vor einigen Jahren seine Manufaktur gegründet. Verkauft hat er die Brownies direkt am Hof, außerdem war er oft auf Tour zu Food-Festivals. Nach und nach belieferte er auch Cafés und Restaurants in und um Düsseldorf. Das funktionierte gut, dann kam der Corona-Lockdown und dieses Geschäftsmodell brach ein. „Da dachte ich, wir müssen etwas machen, um zu überleben.“ Von einem Bekannten erfuhr er, dass das Lokal an der Lorettostraße frei wurde, im Mai fing die Renovierung an – und zwar in Eigenregie und nach eigenen Ideen. Eine Wand ist mit flambiertem Holz geschmückt, eine andere mit echten Eierschalen. Die Verkaufstheke hat er mithilfe eines Fachmanns gebaut, auch die schwarzen Fliesen und die Holzdekoration sowie der Verkaufstresen stammen aus Hand- und Teamarbeit. Freundin Dorothee Schimmel packt mit an und verkauft, in Neuss kommt Unterstützung von Moritz Külgens Mutter.