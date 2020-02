Mein Kurs Handlettering : Die Kunst des schönen Schreibens

Birgit Triptrap zeigt, wie man Schrift schön gestalten kann. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Birgit Triptrap bringt in einem Kurs das kunstvolle Zeichnen, Malen und Gestalten von Schrift bei. Benötigt werden wenig Materialien, aber viel Geduld.

In unserer digitalisierten Welt tritt das Schreiben per Hand immer mehr in den Hintergrund. Selbst Geburtstagswünsche werden häufig online verschickt. Dabei freut sich wahrscheinlich jeder mehr über eine liebevolle handgeschriebene Geburtstagskarte. Wie man individuelle Karten oder Lebensweisheiten auf den unterschiedlichsten Accessoires besonders schön gestalten kann, zeigt Birgit Triptrap in ihrem Handlettering-Kurs bei der VHS.

Worin liegt der Reiz des Kurses? Im Gegensatz zur Kalligrafie mit ihren strengen Regeln ist Handlettering leicht zu erlernen. Zudem ist es ein kostengünstiges Hobby. Schon mit einem Blei- oder Filzstift und einfachem Kopierpapier können kleine Kunstwerke gestaltet werden. Wegen der wenigen benötigten Materialien kann das Handlettering auch überall ausgeübt werden.



Was lernen die Teilnehmer? Beim Handlettering lernen die Teilnehmer, wie sie mittels Verzierungen, Schnörkeln, kleinen Symbolen oder Texturen individuelle Schriftbilder kreieren. Triptrap startet ihren Kurs mit kleinen Aufwärmübungen. Geübt wird zum Beispiel, wie die verschiedenen Stifte gehalten werden, um unterschiedliche Strichstärken und fantasievolle Effekte zu erzielen. Anhand von Vorlagen üben die Teilnehmer erstmals, das Alphabet in schönen Schriftarten zu schreiben. Später erklärt die Graphik-Designerin, wie ein perfektes Layout aussieht. Wie soll ein Schriftzug auf einem Blatt verteilt sein und wie sollen die Proportionen aussehen? Auch die Gestaltung der Hintergründe wird thematisiert. „Meistens nutze ich Aquarellfarben, aber ich zeige auch andere Maltechniken“, so die Expertin. Am Ende der Stunden nehmen die Teilnehmer kleine kreative und vor allem einzigartige Kunstwerke mit nach Hause.

Was ist der Nutzen des Kurses? Das Handlettering hat meditative Effekte. Durch die Konzentration und das Zeichnen der geschwungenen Buchstaben können die Teilnehmer zur Ruhe kommen. Viele entdecken ihre Liebe zum Schreiben wieder und verbessern nebenbei auch ihre normale Handschrift. „Man bekommt ein gutes Auge für Proportionen und den Rhythmus in der eigenen Handschrift. Man schreibt gleichmäßiger“, so Triptrap. Hinzu kommt auch eine gewisse Reflexion. Die Schüler müssen sich neben der Visualisierung auch mit den Inhalten oder den Botschaften befassen, um entscheiden zu können, wie diese inszeniert werden sollen.



Für wen ist der Kurs geeignet? In den Handletteringkursen sind alle ab zehn Jahren willkommen. Gerade für ältere Menschen sei das schöne Schreiben ein tolles Hobby, findet Triptrap. Bei Parkinson-Patienten haben die Schreibübungen sogar positive Effekte.



Was wird gebraucht? Die Teilnehmer sollten Geduld mitbringen. Zudem brauchen sie als Material unter anderem verschiedene Blei- und Filzstifte, einen Radiergummi, ein Geodreieck und glattes weißes Kopierpapier.

Wann sind die nächsten Termine? Der nächste Kurs „Handlettering: Das kunstvolle Zeichnen, Malen und Gestalten von Schrift“ startet am Mittwoch, 5. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr. Zusätzlich wird die Veranstaltung auch als Wochenendseminar am 14. und 15. März ab jeweils 10 Uhr angeboten. Anbieter der Kurse ist die VHS.