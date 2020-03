Erste Hilfe : Eltern lernen Erste Hilfe für Babys und Kinder

Düsseldorf Im Familienzentrum St. Joseph erfährt man, was man bei Verbrennungen, Vergiftungen oder Atemstörungen tun kann.

Schon der Wickeltisch ist ein Gefahrenort für die Kleinsten. Spätestens wenn sie krabbeln, um neugierig ihre Welt zu entdecken, wird es noch gefährlicher. Alle interessant erscheinenden Gegenstände werden angefasst, Dinge in den Mund genommen, alles muss eingehend untersucht werden. Selbst bei größter Aufmerksamkeit kann es Momente geben, in denen Eltern oder Betreuer kurz abgelenkt sind.

Was ist der Reiz dieses Kurses? Damit Eltern nicht hilflos mit einer Unfallsituation konfrontiert werden, bietet die ASG Düsseldorf in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst Düsseldorf den Kurs Erste Hilfe Für Eltern bei Notfällen im Säuglings- und Kleinkindalter im Familienzentrum St. Joseph, Itterstraße 22, in Düsseldorf-Holthausen an. „ASG“ steht als Verein für „Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung“. Mit mehr als 3000 Veranstaltungen und mehr als 50.000 Unterrichtsstunden pro Jahr gehört das ASG Bildungsforum seit mehr als sechs Jahrzehnten zu den etablierten Anbietern gemeinwohlorientierter Weiterbildungsprogramme in NRW.