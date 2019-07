Beste Eiscafés in Düsseldorf : Wo Eiscreme gut und köstlich ist

Düsseldorf Sommerzeit ist Eiszeit. Die Klassiker Schoko, Erdbeer und Vanille sind Pflicht. Aber es gibt auch exotische Sorten. Hier ein kleiner Überblick.

Eisschmiede in Rath und Unterbilk Das Vanille-Eis in der Eisschmiede ist strahlend weiß, weil das Unternehmen auf Farbstoffe und künstliche Aromen verzichtet. Schmecken tut die eiskalte Verführung aber köstlich. Die großzügig bemessene Kugel kostet 1,30 Euro in einer leckeren Waffel, die es auch in Rot und Schwarz (gefärbt mit Rote Bete und Aktivkohle) gibt. Auch die Becher können als Waffel gewählt und später vernascht werden. Neben mehreren veganen Eissorten richtet sich das ständig wechselnde Angebot auch nach den Jahreszeiten. So kann jetzt Rhabarber- oder Stachelbeereis verputzt werden. Weitere ungewöhnliche Sorten sind etwa das Milchreiseis mit Zimt oder karamellisierte Feige und Walnuss auf Ricotta.

Ghirloni in Gerresheim und Stockum Hier wird das Vanilleeis (Kugel 1,10 Euro) noch mit echter Vanille hergestellt, was man schmeckt und an den winzigen schwarzen Punkten aus der Vanilleschote sieht. Roberto Ghirloni ist sehr kreativ, was seine Sorten betrifft, ob nun normal oder vegan – alles ist gekennzeichnet. „Heimat“ heißt seine Kreation (Kugel 1,30 Euro) mit Kokos, Maracuja, Cranberry, Baiser und edler Valrhona-Schokolade. Beim jedem Schlecken gibt es eine andere Geschmacknote. Was das mit „Heimat“ zu tun hat? Ghirloni will zeigen, wie multikulti die Stadt ist. Geschmacklich trifft das auch zu.

Info Die Adressen der Eis-Cafés Die Öffnungszeiten hängen oft vom Wetter ab. Eisschmiede Westfalenstraße 27 und Bilker Allee 22 Ghirloni Eismanufaktur Kölner Tor 1, sowie an de Stockumer Kirchstraße 19 Gelateria La Romana Barmer Straße 35 Eiscafé am Schloss Benrather Schlossallee 108 Gelatissimo Lorettostraße 30, Telefon 39029871 Nordmanns Eisfabrik Immermannstr. 40, Tel. 83022077 und Hermannstr. 22a, Tel. 97710137

Gelateria La Romana in Oberkassel Es gibt keine Kugel, hier wird gespachtelt – ob im Hörnchen oder Becher. Das Vanilleeis heißt „La Crema“ und wird mit Zitronenschale aromatisiert. Das überdeckt den puren Geschmack. Aber es gibt viele ausgefallene Varianten. Das Angebot wechselt monatlich. Ob „Crumbles Pralinato“ (gestoßene Mandeln mit Kakaobisquit und Knuspermandeln) oder (unser Favorit) „Crocante all’ Amarena“: Milcheis mit ganzen Amarenakirschen, knusprigem Krokant, Baiser und Schokostücken – eine Geschmackswucht. Preisbeispiel: drei Eissorten, Sahne inklusive 3,50 Euro.

Eiscafé am Schloss in Benrath Das Vanilleeis (ein Euro) war etwas fad im Geschmack. Dafür lohnt sich „Wiener Mandel“, ein Kombination wie Wiener Cafés: süß, cremig knusprig. Letzteres vor allem dank der leicht angerösteten Mandeln, auf die man beißt. Aber auch „Omas Apfelkuchen“ schmeckt genauso, wie der Name es verspricht – allerdings cremig weich. Alle Eissorten werden in eigener Herstellung zubereitet.

Nordmanns in der Innenstadt und in Flingen Wer etwas Mut beweisen möchte, probiert aus dem großen Nordmanns-Angebot kuriose Sorten wie Rosmarin-Lavendel, Tonkabohne oder das schön würzige Mocca-Kardamom – Sorten also, die wohl einzigartig in der Stadt sind. Fast etwas zu gewöhnlich schmeckt da anschließend die Kugel Vanille, aber das Aroma ist schön sanft und mit den typischen schwarzen Punkten aus dem Schotenmark. Ein wenig überdurchschnittlich ist der Preis: 1,60 Euro pro Kugel.