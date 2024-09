Kontinentale Titelkämpfe Beachvolleyball-EM 2025 kommt nach Düsseldorf

Die Beachvolleyball-Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben 2025 die Chance, ihren Titel vor heimischer Kulisse zu verteidigen. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Freitag mitteilte, findet die EM im kommenden Jahr vom 30. Juli bis 3. August in Düsseldorf statt. Bei den Männern gehen die Olympiazweiten Clemens Wickler und Nils Ehlers als Vize-Europameister an den Start.