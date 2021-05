Veranstaltungen in Düsseldorf : Baustart für neue Eventhallen

Veranstaltungen in Düsseldorf

Auch die Präsentation einer Automarke soll in den neuen Eventhallen im Reisholzer Hafen möglich sein. Foto: Spaces MGT Gmbh

Düsseldorf Bald können Firmen das alte Lager von Hein Gericke im Reisholzer Hafen buchen. Der Umbau startet in Kürze. Investiert wird ein Millionenbetrag. Wir erklären, was genau geplant ist.

In Düsseldorf entstehen zwei neue Hallen für Firmenevents mit Industriecharme. An der Reisholzer Werftstraße liegt das verlassene Lager von Hein Gericke. Jetzt ist die Genehmigung für Umbau und Umnutzung da. Einen Millionenbetrag investiert der Eigentümer, der als Mieter den benachbarten Veranstaltungsorganisator Satis & Fy sowie dessen hundertprozentige Tochter Spaces MGT als Betreiber der Hallen gefunden hat.

Im Juni sollen die Bauarbeiten starten, sagt Lukas Kranz von Spaces, im Januar oder Februar sollen die ersten Unternehmen Events durchführen können. Vergleichbar sei das Angebot mit dem Areal Böhler, auch wenn „The Frame“ mit zwei Hallen in der Größe von 2800 sowie 1800 Quadratmetern für 200 bis 2000 Gäste kleiner sei. „Für einen Ort für diesen gab es definitiv noch Bedarf in Düsseldorf“, sagt Kranz. Er verweist auf das Spannungsfeld zwischen einem einmaligen Gebäude mit Industriegeschichte sowie einer professionellen Infrastruktur für Unternehmen. Leif-Erik Wilhelm von Satis & Fy erinnert daran, dass es in Köln viel mehr solcher Orte gebe. Der Standort im Süden Düsseldorfs sei gewählt worden, weil er für Unternehmen von dort, aber auch noch aus Köln und Umgebung gut zu erreichen ist.