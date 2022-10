Kunst in Düsseldorf : Eine besondere russisch-ukrainische Partnerschaft

Künstlerinnen Irina Ganaza und Elena Wohlreich (v.l.) Foto: Schreckenberg

Düsseldorf In einer Gemeinschaftsausstellung in Lohausen werden Werke gezeigt, die sich mit der aktuellen Situation in der Ukraine auseinandersetzen.

Von Julia Brabeck

Die Architektinnen und Künstlerinnen Elena Wohlreich, geboren in St. Petersburg und seit fast 30 Jahren in Düsseldorf beheimatet, und Irina Ganaza haben sich in Düsseldorf kennengelernt. Das war im Frühjahr dieses Jahres, als Ganaza aus ihrer Heimatstadt Sumy fliehen musste. Die Stadt liegt nah an der Frontlinie, und es war zu gefährlich, dort zu bleiben.

Vieles verbindet die beiden Frauen, deren Heimatländer nun verfeindet sind: die Sprache, ihr Beruf und teilweise auch ihre Lebensläufe. Bei einer gemeinsamen Aktion des Projekts „Patenschaften – Kultur hilft Kultur“, das vom Kulturrat NRW im Sommer initiiert wurde, entstand die Idee für eine gemeinsame Kunstausstellung. Wenn die Kunst spricht, dann schweigen die Waffen, davon sind beide fest überzeugt. Diese Idee, die vom Kulturrat gefördert wird, kann nun in den Atelierräumen von Elena Wohlreich am Spielbergerweg 27 in Lohausen umgesetzt werden. Zusätzlich dazu eingeladen sind weitere Künstler aus der Ukraine.

Gezeigt werden Werke des Künstlers Timofiy Osipov, der die Ukraine zurzeit persönlich nicht verlassen kann. Er absolvierte die Hochschule P. Bortnynski für Kunst und Kultur in in Charkiw und ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. In seiner aktuellen symbolisch-abstrakten Bilderreihe beschäftigt er sich mit dem herrschenden Konflikt.

Bayever Alexsander, Architekt und Künstler, widmet den Großteil seiner Arbeiten den Stadtlandschaften. Er war viel in seiner Heimatstadt Charkiw unterwegs und dokumentierte, wie die Stadt durch den Krieg verändert wurde. Dafür nutzt er eine lockere Aquarellsprache. Im Frühjahr in Neuss angekommen, geht er jetzt mit seinem Malkasten durch die Straßen der deutschen Städte und aquarelliert unterwegs die spannendsten Ecken. Seine Bilder dokumentieren auch Düsseldorf.

Marina Turovskaya ist Karikaturistin. Sie ist in Kiew geboren, studierte dort bis zu ihrer Flucht vor dem Krieg. Sie gewann bereits mehrere Preise bei internationalen Karikatur-Wettbewerben und arbeitete unter anderem für viele Magazine und Zeitungen und illustrierte zahlreiche Bücher.