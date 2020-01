Ausflugstipp für Düsseldorf : Skisport und Party wie in den Alpen

Neuss Die Skihalle in Neuss ist ganzjährig geöffnet. Wer keinen Schnee mag, hat die Wahl zwischen Kletterpark und Almgolf.

Und Berge sind selbst dann nicht in Sicht, wenn es mal schneien sollte. Aber zum Glück müssen es nicht immer gleich die Alpen sein, Skifahren ist auch im Rheinland möglich – und das seit fast 20 Jahren. Denn wer nicht auf den echten Schnee warten will, ist in Neuss genau richtig. In der Skihalle kommt schnell sportliche Winterstimmung auf.