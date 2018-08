Auf Schatzsuche am Düsseldorfer Rheinufer

Düsseldorf-Süd Der aktuelle Niedrigstand des Flusses führt einiges zu Tage, was man sonst an den Rheinstränden eher selten zu Gesicht bekommt.

Wer möchte nicht gerne etwas wertvolles finden? So wie das Paar, das am Sonntag in Dormagen am Rheinufer einen zwei Kilo schweren und 14.000 Jahre alten Mammutzahn entdeckt hat. Wir haben uns gedacht: Das können wir doch auch. Also, ab an den Rhein und auf Schatzsuche gehen; auch die Rheinstrände im Düsseldorfer Süden bringen momentan so einiges zu Tage, was bisher im Wasser verborgen blieb.