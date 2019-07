Asphalt Festival Düsseldorf 2019 : Neun Tipps für das Asphalt Festival

Der polnische Chor „Hymnen an die Liebe“ thematisiert im Central den Nationalismus in Europa. Foto: Magda Hueckel/MAGDA-HUECKEL

Düsseldorf Mit Tanz und Theater, Musik, Performances und Kunstinstallationen bespielt das Asphalt Festival ab Donnerstag das Düsseldorfer Stadtgebiet.

JA, EH! Beisl, Bier und Bachmannpreis Am Eröffnungsabend des Asphalt Festivals ist das Rabenhof Theater aus Wien zu Gast. Die Bühnenshow mischt Melancholie und Witz, Poesie und derbe Direktheit, Lethargie und Rock’n’Roll (Donnerstag, 20 Uhr, Weltkunstzimmer, Ronsdorfer Straße 77a).

Abendkasse Am jeweiligen Spielort öffnet die Kasse eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Achtung: ausschließlich Barzahlung!

Vorverkauf telefonisch Unter 0211 33990044 mit folgenden Angaben: Name, Adresse, Veranstaltungsdatum und -titel, Anzahl der gewünschten Tickets und eine E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer zur Bestätigung

Vorverkauf online Das Programm vom Asphalt Festival steht im Internet unter www.asphalt-festival.de. Dort gibt es unter jeder Veranstaltung einen Link zum Buchen. Bezahlung per Kreditkarte oder Überweisung. Tickets werden per Post verschickt.

Medo/Angst In diesem zeitgenössische Tanz vom Düsseldorfer Choreografen Ben J. Riepe geht es um die Ängste der Menschen in brasilianischen Armutsgegenden (Donnerstag und Samstag um 22 Uhr in den Alten Farbwerken, Halle 29, Ronsdorfer Straße 74).