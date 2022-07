Neuheit : Aquazoo lädt zu Selfies mit einem Fisch ein

Jochen Reiter und Joanna Schröder in der neuen Fotobox. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young

Düsseldorf Mit den Bildern aus einer begehbaren Fotobox sollen Bürger via Instagram neugierig werden. Für die Kameras schaut ein Tiefsee-Anglerfisch in die Linse.

Ab sofort steht im Aquazoo Löbbecke Museum, Kaiserswerther Straße 380, eine begehbare Fotobox, die Besucherinnen und Besucher am Eingang der Dauerausstellung „Meer und Mensch“ zusammen mit einem Tiefsee-Anglerfisch zu Selfies einlädt. Unter dem Hashtag #derwillnurschwimmen können die Fotos auf Instagram geteilt werden.

Das interaktive Social-Media-Projekt wurde vom Aquazoo zusammen mit der Dialogmarketingagentur „Jahns and Friends“ aus Düsseldorf schon während der Corona-Pandemie entwickelt. Der Bau der Fotobox selbst wurde von den Handwerkern im Aquazoo übernommen. Bereits in der Probephase wurde das Angebot gut von Besuchern angenommen. „User-generated-content ist ein authentischer Weg, um das Erlebte im realen Leben aus der Besucherperspektive zu zeigen“, sagt Joanna Schröder von Jahns and Friends. „Wenn mehr Menschen ihre Beiträge aus dem Aquazoo heraus posten, baut sich im Social Web eine eigene, dynamische Aquazoo-Welt auf, die neue Besucher animiert, erstmals vorbeizukommen.“