Premiere in Düsseldorf Weltklasse-Artistin gibt Gastspiel im Apollo-Varieté

Im Varieté ist es aber gerade die Mischung aus Musik, Tanz, Comedy und Akrobatik, die die Zuschauer in ihren Bann zieht. Die eindrucksvollste und beste Show des Abends liefert Viviana Rossi. Die ehemalige spanische Turnerin war bereits der Star von „America‘s Got Talent“, einer Sendung, die es in unseren Breitengraden unter dem Titel „Deutschland sucht den Superstar“ gibt. Darüber hinaus wirkt sie als Stuntfrau in Filmen mit und war schon im berühmten „Cirque de Soleil“ aktiv. Viviana Rossi tritt in der Show nicht nur als Pole-Dancerin auf – Höhepunkt ist ihre akrobatische Einlage an Luftbändern über einer mit Wasser gefüllten Badewanne.