Ferienspaß in Düsseldorf : Spaß für Familien in den Schulferien

Den Wald erforschen und Kastanien und Eicheln für die Wildpark-Tiere sammeln sind bei gutem Wetter schöne Ferienaktivitäten. Foto: Antje Seemann

Das Seepferdchen machen, Filme schauen oder Theater spielen – auch in den Herbstferien ist für Familien in Düsseldorf jede Menge los. Kinder können dabei vor allem ihre Kreativität ausleben.

Von Julia Brabeck

Tiere Im Schlosspark Heltorf werden weitere Greifvogel­-Shows angeboten. Diese sind am Freitag, 16. Oktober, um 15 Uhr, am 17. und 18. Oktober um 11 und 15 Uhr, vom 21. bis 23. Oktober um 15 Uhr und am 24. und 25. Oktober um 11 und 15 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, für Kinder unter 14 Jahren 6 Euro. Karten gibt es bei der Buchhandlung Lindenlaub, Angermunder Straße 32, oder 90 Minuten vor Beginn an der Tageskasse. Der Zugang erfolgt nur über den Eingang Froschenteich.

Das Aquazoo Löbbecke Museum, Kaiserswerther Straße 380, bietet in den Herbstferien ein Programm für Kinder an. Neben zahlreichen weiteren Ferienaktionen öffnet von Montag, 19. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, wochentags jeweils von 10 bis 17 Uhr der Ferienraum. Dort stehen unter anderem Tastboxen, tropische Gerüche, Krokodilleder, Korallen und vieles mehr zur Erkundung bereit. Besonders Wissbegierige können Sachbücher durchstöbern, mikroskopieren und vor allem die fachkundige Betreuung mit allen Fragen rund um Tiere, die Natur und das Leben im Zoo löchern. Eine Anmeldung ist für den Ferienraum nicht erforderlich. Das gesamte Ferienprogramm steht online unter www.duesseldorf.de/aquazoo/veranstaltungen.

Sammeln Kinder, die Spaß haben, Kastanien, Eicheln und Nüsse zu sammeln, können sich jetzt wieder auf die Suche machen. Im Wildpark können auch in diesem Herbst Waldfrüchte zur Fütterung der Tiere abgegeben werden. Wegen Corona wird es aber diesmal keinen großen Annahmetag geben, damit fällt auch die kleine Vergütung für die Waldfrüchte weg. Dafür wird bis Ende Oktober eine Sammelcontainer am Nebeneingang des Wildparks direkt neben der Pferderennbahn eingerichtet. Weitere Informationen bei der Forstverwaltung unter Telefon 0211 8995696. Der Wildpark an der Rennbahnstraße ist das ganze Jahr über geöffnet und zur jeder Jahreszeit ein Besuch wert.

Schwimmen lernen Traditionell führen vier Düsseldorfer Schwimmbäder in den Schulferien vom 12. bis 23. Oktober Schwimmkurse für Anfänger durch. Die Teilnahmegebühr beträgt 47,40 Euro pro Kind für zehn Übungseinheiten. Infos gibt es direkt bei den einzelnen Badeanstalten: Allwetterbad Flingern, Telefon 0211 95745920, Hallenbad Schwimm‘ in Bilk, Telefon 0211 95745840, Familienbad Niederheid, Telefon 0211 95745780 und Hallenbad Unterrath, Telefon 0211 95745760.

Kultur Der Ufa-Palast neben dem Hauptbahnhof, Telefon 0211 6306710, zeigt während der Ferien immer montags bis freitags um 11 Uhr besondere Filme für Kinder und Jugendliche zu ermäßigten Eintrittspreisen. Zu sehen sind „Jim Knopf und die wilde 13“, „Scooby! – Voll verwedelt“, „Der kleine Eisbär 2 – Die geheimnisvolle Insel“ und „After Truth“.

Das Junge Schauspiel an der Münsterstraße 446 zeigt auch während der Ferien verschiedene Produktionen. Am 18. Oktober wird dort etwa Das Stück „Was die Sonne nachts macht“ für Kinder ab zwei Jahren gezeigt und am 24. Oktober steht „Das Gewicht der Ameisen“ für alle ab zwölf Jahren auf dem Programm. Karten kosten jeweils zwölf Euro. Weitere Infos unter www.dhaus.de

Kreativität Die Illustratorin Jen Satora zeigt am Montag, 12. Oktober, im Rahmen eines Ferienworkshops in der Stadtbücherei Unterbach, Breidenplatz 8, Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren, wie man seine eigenen Manga-Figuren entwickeln kann. Das Angebot findet von 10 bis 12.30 Uhr statt. Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenfrei. Eine Anmeldung in der Stadtbücherei Unterbach, telefonisch unter 0211 8924957 erforderlich.

Das Theatermuseum bietet in den Herbstferien einen viertägigen Theater- und Bühnenbildworkshop für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren an. Von Montag bis Donnerstag, 12. bis 15. Oktober, heißt es jeweils von 10 bis 14 Uhr „Theatermacher gesucht!“. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung telefonisch unter 0211 8996130 wird erbeten. Weitere Informationen sind online zu finden unter www.musenkuss-duesseldorf.de.

Volksfest Auf dem Staufenplatz gestalten 23 Schausteller bis zum 18. Oktober ein kirmesähnliches Angebot. Unter anderem stehen dort ein Riesenrad, Kinderkarussells, Autoscooter und eine Geisterbahn. Öffnungszeiten sind wochentags von 14 bis 21 Uhr (Verlängerung bis 22 Uhr möglich); samstags und sonntags von 12 bis 21 beziehungsweise 22 Uhr.