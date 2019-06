Tanzshow im Flughafen Düsseldorf : Terminal wird zur großen Tanzfläche

Düsseldorf Tanzen ist ein Trend. Kein Wunder: Es macht Spaß und hält fit. Morgen und Sonntag können Interessierte im Flughafen ihr Talent testen.

Den zehnten Geburtstag der Event-Reihe „Tanz Terminal, tanz!“ will der Flughafen Düsseldorf mit einem zweitägigen „Airlebnis“ groß feiern. Morgen von 14 bis 21 Uhr, sowie Sonntag von 11 bis 18 Uhr soll sich das Flughafen-Terminal, wo ansonsten Reisende zum Check-in eilen, in einen riesigen Dancefloor für Tanzsportbegeisterte verwandeln.

Anfahrt Wer die Parkgebühren sparen möchte, kommt am besten mit dem ÖPNV zum Flughafen. Die S-Bahn S11 hält direkt im Bahnhof Düsseldorf Flughafen Terminal. Darüber hinaus steuern die Buslinien 721 von Tannenhof/Gothaer Straße (über Hauptbahnhof), die Buslinie 760 von Wittlaer-Bockum, Rosspfad sowie die Linie SB51 von Kaarst kommend über Niederkassel und Nordfriedhof den Flughafen an.

Tanzturnier Eine rund 250 Quadratmeter große, eigens inmitten der Abflugebene (vor dem Bazzar Café) ausgelegte Tanzfläche wird Schauplatz für das Tanzturnier, das in Kooperation mit dem Tanzsportverband NRW ausgetragen wird. Die besten 15 Latein-Tanzpaare aus Nordrhein-Westfalen werden demonstrieren, wie sich höchste Konzentration in harmonisch synchrone Bewegungsabläufe fortsetzen kann. Unter dem Aspekt der scheinbaren Schwerelosigkeit der Tanzpaare, die sich zu den feurigen Rhythmen von Paso Doble, Rumba oder Cha-Cha-Cha anmutig bewegen, erscheint ein Flughafen geradezu als idealer Austragungsort.

Stadtteilfest in Düsseldorf : So war die erste „Flingern Nacht“

Workshops Bei „Tanz, Terminal, tanz!“ sind jedoch nicht nur Profis und Show-Tänzer, sondern auch Besucher gefordert. Für alle, die sich schon immer für das Tanzen inter­essiert haben oder wegen der Profi-Darbietungen gerade erst auf den Geschmack gekommen sind, lautet die richtige Destination Roman Frieling. Auf mehreren Bühnen bietet der renommierte Tanzlehrer all jenen, die eben noch Zuschauer waren, eine Möglichkeit, selbst tänzerisch aktiv zu werden. Frieling ist ein erfahrener Tänzer, Tanzlehrer und Inhaber mehrerer Tanzschulen. Gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau Pamela Jung wurde Frieling zwischen 2000 und 2001 Deutscher Meister der Profis in zehn Tänzen. Bei der Tanz-WM 2000 erreichte das Paar den sechsten Platz. Später steigerten die Mitwirkung in der Pro7-Liveshow „Deutschland tanzt“ sowie die Jury-Tätigkeit bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ seine Bekanntheit. In mehr als 20 kostenfreien Kursen wird sein Team für Anfänger und Fortgeschrittene eine bunte Mischung aus Standard-, Latein- oder Lifestyle-Tänzen, darunter Walzer, Tango, Paso doble oder Discofox, anbieten. Auch angehende Ehepartner werden bei Frieling mit Ideen beschenkt. Der Experte vermittelt nämlich auch Grundschritte von Hochzeits- und Party-Tänzen. Da dürfte am großen Tag nichts mehr schiefgehen – nur heiraten müssen die Gäste noch selbst.