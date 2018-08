13. Afrika-Tage 2018 in Düsseldorf

Bei den 13. Afrikatagen können die Besucher den vielseitigen Kontinent mit allen Sinnen erleben. Der Spaß steht dabei im Vordergrund.

Das Wetter präsentierte sich in Düsseldorf zuletzt durchgängig mit „afrikanischen“ Temperaturen. Das sind beste Voraussetzungen, die drei „Afrika Tage“ (10. bis 12. August) im Freizeitpark an der Ulenbergstraße nahezu „originalgetreu“ zu genießen. „Ich bete aber dafür, dass es ein paar Grad kühler wird, dann macht es auch mehr Spaß, zu tanzen“, erläutert Oboja Adu. Er ist Vorsitzender des Vereins Enije für Afrika und Hauptorganisator der 13. Afrika Tage.

Adu hat zweimal die Werbetrommel gerührt. Einmal, um viele Künstler auf die Bühne im Ulenbergpark zu bekommen, und ein zweites Mal, um Publikum und Mitmachwillige in den Freizeitpark zu ziehen. „Es gibt keine richtige Szene afrikanischer Kultur in Deutschland. Deshalb kommen auch einige Künstler direkt aus Afrika, wie Sally aus Simbabwe“, erläutert Adu.

Der Verein ENIJE for Afrika wurde 2008 in Düsseldorf gegründet. Er fördert Kunst, Kultur und Bildung, setzt sich für den integrativen, kulturellen Austausch europäischer und afrikanischer Nationalitäten durch Veranstaltungen mit Familien, Kindern und Jugendlichen u.a. in Zusammenarbeit mit Kirchen und Kinder- und Jugendeinrichtungen ein.

Die 13. Afrika Tage im Freizeitpark an der Ulenbergstraße dienen der Integration. Enije e. V. will den gegenseitigen Respekt, die Toleranz und das Verständnis verschiedener Kulturen untereinander fördern. Das komplette Angebot der Afrika Tage ist im Internet unter www.afrikatage-düsseldorf.de zu finden.

Doch nicht nur zuschauen und zuhören sollen die Afrika-Tage-Besucher, vielmehr geht es auch ums genießen, sich bilden und mitmachen. So gibt es einen afrikanischen Markt mit kulinarischen Köstlichkeiten und exotischen Getränken, ein Afro-Beauty-Zelt, Infostände, Vorträge, Diskussionen und vieles mehr. So gibt es zum Beispiel Tanz-Schnupperkurse für Salsa, Bachata und Kizomba oder einen Workshop Trommeln für Erwachsene. Außerdem erzählt Anthony „Tony“ Thompson Geschichten aus der afrikanischen Märchenwelt. Das extra für die Afrika Tage konzipierte Theaterprogramm trägt den Titel „In Afrika wird nicht nur getrommelt“. Thompson ist Dauergast bei den Afrika Tagen in Düsseldorf und hat Kulturgeschichte geschrieben. Der ghanaische Theatermann (Regisseur) hat als erster Afrikaner in Deutschland Theaterstücke inszeniert. Da gebührt ihm auch die volle Aufmerksamkeit. „Bis 16 Uhr gibt es bei den Afrika Tagen kein Bühnenprogramm. Wir möchten, dass sich alle ungestört auf ihre jeweiligen Workshops, Theaterprogramme oder Mitmach-Aktionen konzentrieren können“, so Adu. „Dafür legen wir den Fokus am Nachmittag und Abend ausschließlich auf das Bühnenprogramm.“