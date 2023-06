Freibier, Burger, Tombola So feiert What’s Beef in Düsseldorf zehnten Geburtstag

“Nach zehn Jahren muss man auch mal einen ausgeben“, sagt Selim Varol. Der Kunstsammler, Unternehmer und Gastronom ist auch nach einer Dekade noch stolz darauf, mitten im Japanviertel ein amerikanisch inspiriertes Restaurant eröffnet zu haben. „Wir waren die ersten am Platz!“ Er meint: die ersten, die Gourmetburger „wie in Brooklyn“ in New York zum Konzept machten. „Vorher gab es in Düsseldorf richtig gute Burger nur in manchen Hotels.“ Und an der Immermannstraße, habe man ihn gewarnt, würde das gar nicht funktionieren.