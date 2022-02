Freizeit-Tipps in Düsseldorf : Sport, Kultur und viel Spaß im Wasser

Freiherr Carl von Plessen ließ Schloss Eller 1824 nach dem Abriss der maroden Wasserburg am Standort erbauen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Im Stadtbezirk 8 konzentrieren sich die diversen Freizeitangebote auf den Stadtteil Eller und den Unterbacher See. Die Parkanlage von Schloss Eller bildet die grüne Lunge im Viertel.

Der Stadtbezirk 8 wird oft zu unrecht auf die vielen Industrieansiedlungen reduziert, die wenig Raum für das Schöne im Leben lassen. Wer Eller und Unterbach, Vennhausen und Lierenfeld gut kennt, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Und so fällt es schwer, einzelne Freizeit-Tipps herauszupicken, hätten doch durchaus auch die Gumbertstraße oder der Gertrudisplatz, um nur zwei Beispiele zu nennen, ausreichend Potenzial gehabt, in diese Liste aufgenommen zu werden.

1 Das Schloss Eller ist quasi die Keimzelle des größten Stadtteils im Stadtbezirk 8, auch wenn an dem Standort des heutigen Herrenhauses mit seinem Park bis ins 15. Jahrhundert noch eine Burg stand. Seit 1938 ist das Schloss in städtischem Besitz, der Schlosspark wurde 1950 mit einem großen Volksfest der Öffentlichkeit übergeben. Auf dem zum Schlossareal gehörenden Gelände vor dem Hauptportal wurde im Oktober 1973 der Abenteuerspielplatz Eller eingerichtet. Das Schloss wurde 2008 an die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz in Erbbaurecht abgegeben. Unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten ließ die Stadttochter es aufwändig sanieren, 2010 folgte die Wiedereröffnung. Das inzwischen denkmalgeschützte Schloss wird seitdem für Feiern oder Tagungen vermietet, der Park hingegen rege von der Bevölkerung zum Flanieren genutzt.

Im Skatepark Eller finden auch Meisterschaften statt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Info 60.300 Menschen leben im Stadtbezirk 8 Stadtbezirk 8 Im Stadtbezirk 8 mit seinen Stadtteilen Eller, Unterbach, Vennhausen und Lierenfeld leben rund 60.300 Menschen. Bezirksbürgermeisterin ist Dagmar von Dahlen (CDU). Der Sitz der Bezirksverwaltung befindet sich im Rathaus Eller.



2 Unweit des Schlosses befindet sich seit 2018 der Skaterpark Eller. Auf 3800 Quadratmetern erstreckt sich an der Heidelberger Straße Deutschlands größtes Skate-Paradies, das sich mit seinen verschiedenen Leistungsanforderungen an Anfänger ebenso wie an Profis richtet und alle Altersklassen bedient. Die Eröffnung traf in Skater-Kreisen auf großes Interesse, nicht nur aus dem benachbarten Ausland, sondern sogar aus Übersee kamen Gäste an den Rhein. 2019 fand in Eller erstmals die offizielle Deutsche Skateboard-Meisterschaft statt.

Ort der Kunst in Eller: der Kulturbahnhof. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

3 Der Kulturbahnhof Eller hatte es zuletzt nicht leicht, immer wieder war von dem großen Renovierungsbedarf – aktuelle Kostenschätzung: 1,6 Millionen Euro – die Rede, zu selten von den großartigen Ausstellungen in dem 150 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude. Aktuell werden 120 Druckgrafiken von 27 Künstlern gezeigt. Auch der Verkauf an einen Investor stand im Raum, was mit vereinten Kräften jedoch verhindert werden konnte. Und so bleibt die Hoffnung, dass diese nicht nur für Eller so wichtige Kulturstätte erhalten bleibt – und eines Tages endlich saniert wird.

Auf der Minigolf-Anlage kann auch Pit Pat gespielt werden. Foto: Marc Ingel

4 An der Vennhauser Allee trotzt die City-Minigolf-Anlage den neumodischen 3D-Indoor-Angeboten. Ende Februar endet die Winterpause, dann kann auf der stets gepflegten Anlage wieder versucht werden, das eigene Handicap zu verbessern. Dabei beschränken sich die Betreiber nicht nur auf das klassische Minigolf. Bei Pit Pat wird der Queue benötigt, um die Bälle in Billard-Manier vorbei an Hindernissen ins Loch zu befördern. Eine weitere Alternative ist Fußball-Billard, hier müssen die bunten „Billard“-Bälle mit dem weißen Lederball in die Löcher gekickt werden.

Am Unterbacher See warten Tretboote auf neugierige Nutzer. Foto: Marc Ingel