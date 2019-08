Freizeit-Tipps für Düsseldorf : Wer will Schloss Benrath nachbauen?

Düsseldorf (tino) Neben vielen kostenfreien Ferienangeboten gibt es auch genauso viele, für die man ins Portemonnaie greifen muss, um dabei zu sein. So können beispielsweiseKinder, die sich auf Großes freuen, für 30 Euro Architekten und Bauherren sein und eigene Gärten und Bauwerke erschaffen.

55 Euro kostet der viertägige Workshop (6. bis 9. August, jeweils 14 bis 17 Uhr) „Waldjuwelen“. Celia Maria Schmidt fertigt aus Holz und Rinde Ohrringe, Ringe, Broschen, Ketten oder Armbänder. Jugendliche (10 bis 16) erarbeiten aus unscheinbaren, heruntergefallenen Ästen, losgelöster Baumrinde oder Blättern einen funkelnden Schatz. Mit ein wenig Kreativität und handwerklichem Geschick entstehen individuelle Waldjuwelen. (Benrather Schloßallee 102-106, Tel.: 8921903; besucherservice@schloss-benrath.de). Wer das Schwimmabzeichen in Bronze besitzt, kann in einem neuntägigen Ferienintensivkurs auf dem Unterbacher See den Segelgrundschein machen. Am 9. August geht es um 19 Uhr los. Noch kann man sich in der Segelschule (Tel.: 0211 8992042, www.unterbachersee.de/anmelden-segelschule.html) anmelden. Die Kursgebühr beträgt inkl. Prüfung 320 Euro. Und auch für das Opticamp (Tagesfreizeit 5. bis 9. August, 8 bis 18 Uhr, 350 Euro) gibt es noch Mitmach-Möglichkeiten. Das Opticamp beinhaltet einen Segelkurs in Theorie und Praxis auf Optimisten mit abschließender Prüfung zum „Opti-Schein“, um auf dem Unterbacher See alleine Segeln zu können.