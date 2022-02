Freizeit in Düsseldorf : Drei Stadtteile mit viel Gefühl

Das Rheinufer in Heerdt ist nicht so überlaufen wie andere Abschnitte, hier können Besucher in der Regel in aller Ruhe die Seele baumeln lassen. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Stadtteile Heerdt, Lörick und Niederkassel behaupten sich mit hohem Freizeitwert im Schatten des bekannteren Oberkassel. Dafür sorgt vor allem die Nähe zum Rhein.

Beste Infrastruktur, hoher Freizeitwert, intakte Nachbarschaft. Mit diesen drei Begriffen könnten die Privilegien der linksrheinischen Stadtteile im Stadtbezirk 4 auf einen Nenner gebracht werden. Wie Oberkassel haben auch die kleineren Ortschaften Niederkassel, Lörick und Heerdt mit rund 5500 bis 9000 Einwohnern trotz der gemeinsamen Vorzüge jeweils ganz eigene Prioritäten. Dennoch wird hier ein enger Zusammenhalt gepflegt und bei übergeordneten Entscheidungen oft „mit einer Zunge“ gesprochen.

1 Mit einem enormen, auch für die nahe Zukunft geplanten Zuwachs-Potential ist Heerdt ein Standort bedeutender Bauprojekte wie Vodafone-Campus und Heinrich-Heine-Gärten. Gleichzeitig aber bietet nicht nur die Nähe zum Rhein eine hohe Lebensqualität. Der Stadtteil Heerdt bietet unter anderem einen als Freizeitpark deklarierten Abenteuerspielplatz, den Albertussee, allerlei Einkaufsmöglichkeiten rund um den Nikolaus-Knopp-Platz, ein reges Schützenwesen und einen aktiven Bürgerverein. Carsten Bahners, in Heerdt geboren und Vorsitzender des Vereins, verweist lächelnd auf einen Geheimtipp: „Der sogenannte Heerdter Strand ist ein Ort, der bei den Anwohnern höchst beliebt, aber nicht sehr bekannt ist. Und so soll es auch bleiben.“

Info In Niederkassel leben nur knapp 6000 Menschen Einwohner Niederkassel hat nur knapp 6000 Einwohner. In Lörick leben rund 7600 Menschen, in Heerdt immerhin mehr als 11.000.



2 Zeugnis dafür, dass sich auch in Heerdt Kunstschaffende in und um ihre Ateliers ziemlich wohlfühlen, ist die im Zentrum aufgestellte Plastik „Garuda“ des Bildhauers Jörg Wiele. Der Düsseldorfer Künstler ist vor allem durch seine kinetischen Objekte berühmt geworden ist. Das in Heerdt aufgestellte Werk zählt zu einem ganzen Zyklus, der sich auf die Figur aus der indischen Mythologie bezieht. Wieles Werke sind in mehreren Städten in Deutschland im öffentlichen Raum zu sehen.

Das Freibad ist einer von vielen Anziehungspunkten in Lörick. Foto: Bretz, Andreas (abr)

3 Vom Kräuterbauern bis zum High-Tech-Unternehmer – in Lörick gibt’s eine große Bandbreite an Firmen. Der Stadtteil wird charakterisiert durch eine traditionelle, dörfliche Prägung, aber auch durch die modernen Büro- und Hotelkomplexe am Seestern. Gelegenheit zum Feiern auch mit den linksrheinischen Nachbarn gibt es reichlich. Zu den Highlights im Jahreskalender zählen das Osterfeuer, das Dorffest, der Tanz in den Mai, das Schützenfest und das Weihnachtsbaumrichtfest. Die Rheinwiesen und Auen, der Paradieshafen und das Löricker Strandbad mit der Eventlocation „Sonnendeck“, dem „Café del Sol“ und anderen Gastronomieangeboten dienen als Oase zum Entspannen. „In Lörick wohnt man nicht nur, hier lebt man. Lörick ist ein Gefühl“, so Stephan Speit, CDU-Ratsherr und Vize-Vorsitzender der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lörick

Niederkassel hat eine lebendige Gastro-Szene, Andreas Meuser ist einer der Wirte. Foto: Bretz, Andreas (abr)

4 Das Sprichwort „Klein aber oho“ trifft auf den bevölkerungsschwächsten Stadtteil Niederkassel zu. Hier bieten in einem Umkreis von rund 350 Metern dennoch Gastronomen ein vielseitiges Angebot. Im Brauhaus Joh. Albrecht kommt selbstgebrautes Bier auf den Tisch, in der „Osteria Saitta“ sowie dem „La Casetta“ gibt es italienische Spezialitäten, französischen Wein im „La Passion du Vin“. Beliebter Treffpunkt ist die historische Gaststätte „Im alten Bierhaus“ der Familie Meuser. Und auch Thomas Demske, der seit 2021 die „D-Schänke“ bewirtschaftet, lobt: „Ich wurde herzlich aufgenommen, fühle mich schon als Teil des Dorfes und spüre den starken Zusammenhalt. Das ist ein Ort der Ruhe nahe am Rhein.“

Das Eko-Haus der Japanischen Kultur ist in Niederkassel. Foto: Endermann, Andreas (end)