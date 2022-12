Gut Gemacht Freiwillige helfen Bedürftigen, Kinder laufen für die Umwelt

Mittagessen Bereits an der Tür zum Mutter-Ey-Café verspricht der Duft von deftig-rheinischer Hausmannskost eine warme Mahlzeit an diesem frischen Dezembertag. Auch in diesem Jahr hat der Frankonia-Eurobau-Vorstand Uwe Schmitz, gemeinsam mit der Diakonie Düsseldorf sowie Sandra Epper, General Manager The Wellem Düsseldorf, und Wolfgang Rolshoven von den Düsseldorfer Jonges wohnungslose Menschen zum gemeinsamen vorweihnachtlichen Mittagessen eingeladen. Die Frankonia Eurobau AG und die Düsseldorfer Jonges haben vor einigen Jahren zusammen die Veranstaltung ins Leben gerufen. Mit allen Unterstützern haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, in dieser herausfordernden Zeit Menschen in Not zu helfen. So erhielten knapp 30 hilfsbedürftige Menschen ein warmes kostenloses Mittagessen sowie winterfeste Bekleidung für die kommenden kalten Wochen.