Beim Hafturlaub in Düsseldorf : Freigänger prellt Liebesdame

Düsseldorf Ein 42-Jähriger blieb während eines Hafturlaubs den Liebeslohn schuldig.

Seine Auszeit im September hatte ein Düsseldorfer Fitnesstrainer voriges Jahr gut vorbereitet: Noch aus der JVA bestellte der 42-Jährige eine Escort-Dame in ein Bürohaus am Medienhafen, wo er ein kleines Büro für sein Unternehmen gemietet hat. Auch die Bedingungen waren festgelegt: Die Dame sollte ihm zwei Stunden lang zu Diensten sein, dafür 300 Euro erhalten.

Weil der Schaden damit geheilt und das Vergehen nicht sonderlich schwer gewesen ist, einigten sich Anklage, Verteidiger und Richter in einem Rechtsgespräch darauf, das Verfahren einzustellen, gegen die Auflage, 1200 Euro an der Kinderhospiz Regenbogenland zu zahlen. Der Angeklagte stimmte sofort zu. Diesmal will er schneller bezahlen, allerdings in zwei Raten.