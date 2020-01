Prozess um Unterlagen für das Finanzamt : Freifrau von Kö streitet vor Gericht

Düssseldorf Vor Gericht kaum zu erkennen, die Freifrau von der Kö streitet sich mit einem ehemaligen Geschäftspartner um Unterlagen für das Finanzamt. Richter rät dem Travestie-Künstler, die Papiere einfach zu kopieren.

Bis Ende 2017 hatte der Travestie-Künstler und Stadtführer mit einem Geschäftspartner einen Museumsservice betrieben. Dann war die gemeinsame Zeit vorbei, die Drag-Queen und der georgische Künstler gehen getrennte Wege. Streit gibt es um Geschäftsunterlagen, um ein Betriebsbuch, um Rechnungen und darum, wer welche Dokumente als Original oder nur als Kopie beanspruchen kann. Zur Klärung dieser Fragen war Patermann zum Amtsgericht geradelt – doch auf der Gegenseite traf er nur den Anwalt des Ex-Geschäftspartners an. Für den Richter lag der Fall klar: Da die „Freifrau von Kö“ den Betrieb allein weiter führt, hat der Travestie-Künstler Anspruch auf die Originalunterlagen. Beide Ex-Partner brauchen jene Dokumente, um noch Forderungen zu prüfen – und um ihre Steuererklärungen zu fertigen. Der Richter. „Dann treffen wir uns heute Nachmittag zum Kaffee, jeder bringt seine Unterlagen mit und alles wird erledigt!“ Das sei nicht ganz wörtlich zu nehmen, schränkte er ein, machte aber deutlich, dass Patermann und der Ex-Partner alle ihre Buchungsbelege untereinander austauschen sollten – und schon wäre der Fall ganz pragmatisch geklärt. So soll es nun abgewickelt werden, ansonsten gibt‘s am 4. März ein Urteil.