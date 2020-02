Schüler besuchen Einrichtung in Düsseldorf : Wie der Arbeitsschutz in der „Werkstatt für angepasste Arbeit“ funktioniert

Schüler in der Werkstatt für angepasste Arbeit in Düsseldorf. Foto: WfaA/Andrea Schmidt

Düsseldorf Im Rahmen des Projekts „Gesund und sicher“ besuchten Schüler der Klasse 8a des Freien Christlichen Gymnasiums Düsseldorf in Kooperation mit der RP die „Werkstatt für angepasste Arbeit“. Dort ging es um das Thema Arbeitsschutz. Hier lesen Sie den Text der Schüler.

Was ist die „Werkstatt für angepasste Arbeit“?

Die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) ist eine Einrichtung, in der Menschen mit Einschränkung den alltäglichen Arbeitstag bewältigen können. Es gibt insgesamt zehn Standorte, in der Werkstatt in Reisholz arbeiten rund 1.860 Menschen mit physischen Einschränkungen oder psychischen Erkrankungen. Die WfaA ist eine anerkannte Einrichtung zur beruflichen Eingliederung und Rehabilitation von Menschen mit Behinderung. Sie bietet im Einzugsgebiet Düsseldorf Arbeitsplätze für 1.500 Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen. Sie fördert den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt und auch den Ausbau der Persönlichkeit. Die Werkstatt produziert auf Auftrag unter anderem für Komatsu und andere Baufirmen. Bei der WfaA finden Menschen mit Behinderung ein breites Spektrum an Arbeitsbereichen und Herausforderungen, an denen sie wachsen können. So können sie sich weiterentwickeln und eine bestmögliche Eigenständigkeit erreichen.

Was macht die WfaA?

Die Menschen haben hier die Möglichkeit zu arbeiten, ohne durch ihr Handicap oder andere Einschränkungen benachteiligt zu werden. Alle Angestellten können ihr Berufsfeld frei auszuwählen. Die Leute, die bei der WfaA arbeiten, haben 30 Urlaubstage. Menschen, die sich in der Reha befinden, bekommen fünf zusätzliche Tage. Die Mitarbeiter arbeiten rund acht Stunden am Tag, es gibt aber auch Teilzeitjobs. Angestellte der WfaA können auch gefeuert werden oder Verwarnungen bekommen. Diese werden beispielsweise ausgesprochen, wenn man gegen Regeln verstößt oder häufig mit anderen Mitarbeitern streitet. Grundsätzlich kann jeder eingestellt werden, der sich damit nicht selbst gefährden würde oder eine Gefahr für die anderen Mitarbeiter darstellt. Die WfaA bietet viele verschiedene Angebote für die Mitarbeiter, unter anderem Montagearbeit aller Art, Konfektionierung und Verpackung, Metallbearbeitung, Holzbe- und Verarbeitung, Datenverarbeitung und Scandienstleistungen, Büroservice und Versand, Wäscherei und Näherei, Garten- und Landschaftspflege, Dekowerkstatt, Einzelhandel, Küche, Gastronomie und Mietpavillon, Lager und Logistik und Betriebsintegrierte Arbeitsplätze.

Foto: WfaA/Andrea Schmidt

Welche Feuerschutz- und Evakuierungsmaßnahmen gibt es?

Es gibt einige Feuerschutzmaßnahmen, so wie Lärmschutzmaßnahmen. Gegen Feuer gibt es, wie in den meisten Einrichtungen, T 90 Türen. Das bedeutet, dass die Türen über 90 Minuten feuerfest bleiben. Dort wo es benötigt wird, gibt es entsprechende Schutzkleidung. Jeder Raum ist mit einem Rauchmelder ausgestattet. Für laute Arbeiten hat die WfaA extra angepasste Gehörschoner.

Im Falle eines Brandes hat das Gebäude einen von außen gesteuerten Aufzug. Das Besondere dabei ist, dass dieser im Brandfall nicht wie normal abgeschaltet wird, sondern für die Räumung von Rollstuhlfahrern genutzt wird. Im Falle, dass der Aufzug kaputt geht, zu voll ist oder aus einem anderen Grund nicht funktioniert, gibt es den so genannten „evac chair“. Mit dem transportablen Stuhl kann ein Rollstuhlfahrer sogar die Treppe heruntergefahren werden.

Welche allgemeinen Schutzmaßnahmen gibt es?

Die WfaA ist ein voll produktionsfähiger Betrieb, als solcher haben sie alle benötigten Sicherheitseinrichtungen. Neuen Mitarbeitern werden mithilfe einer leicht verständlichen Unterweisung wichtige Regeln und Informationen übermittelt. Die dazu verwendete Präsentation kommuniziert mit vielen Bildern, Piktogrammen und instinktiv nachvollziehbaren Farben die Grundlagen, aber auch kompliziertere Themen. Mit einem einfachen Quiz wird das neu gewonnene Wissen dann verfestigt.

Da es in der WfaA aber auch Menschen gibt, die Gedächtnisprobleme haben, müssen Gruppenleiter Beschäftigte regelmäßig an Regelungen erinnern.

Wie werden den Beschäftigten Schutzmaßnahmen erklärt?

Die WfaA hat einige Schutzmaßnahmen getroffen. Zum Beispiel dürfen an Bohrern keine Ringe, Handschuhe oder Ketten getragen werden, da die Gefahr vorhanden ist, dass sich die Schmuckstücke im Gewinde des Bohrers verfangen. Es gibt an jeder Arbeitsstelle einige Schilder, auf denen unter anderem Stiefel und Handschuhe abgebildet sind. Sie sind möglichst einfach gezeichnet, damit sie gut zu verstehen sind. So können die neuen Arbeiter einfach erfahren, ob man Handschuhe tragen muss oder nicht. In der Einführung für Neulinge sind die wichtigsten Zeichen:

Ein Mann mit Schutzbrille, der signalisiert, dass man alles gut fest spannen sollte, da sonst Teile umher fliegen könnten.

Ein Piktogramm, das zwei Hände zwischen Strichen darstellt und bedeutet, dass man nicht in eine Maschine hineingreifen solte.

Piktogramm drei und vier stehen in Zusammenhang zueinander: Sie zeigen einen Anzug und einen durchgestrichen Handschuh. Es soll bedeuten, dass hier Handschuhe nicht getragen werden dürfen, da sie versehentlich ins Gewinde gelangen könnten und dass man eng anliegende Kleidung tragen soll, da auch ein Schal oder ein loser Pulli gefährlich sein kann. Eine Frau mit offenen Haaren, die rot umkreist und durch gestrichen ist, ist das fünfte Zeichen und zeigt dem Mitarbeiter an, dass er die Haare zusammentragen sollte.

Welche Unfälle passieren häufig und was wird dagegen unternommen?