Pilotprojekt: Sonntag ohne Eintritt macht Museen voll

Düsseldorf Das seit Januar laufende Pilot-Projekt ist ein voller Erfolg. Die Zahl der Besucher hat sich im Schnitt mehr als verdoppelt. Ende des Jahres will die Politik prüfen, ob es bei der Regelung bleibt.

Wer sonntags ins Schifffahrtsmuseum geht, braucht vor allem eins: Geduld. „Wir platzen aus allen Nähten, haben bereits entschieden, Kindergeburtstage nicht mehr am Sonntag anzubieten“, sagt Annette Fimpeler. Um den Überblick zu behalten, hat die Leiterin des Museums sogar das Personal aufgestockt. Kamen sonst an diesem Tag 300 bis 350 Besucher, um sich über Hochwasser und Eisgänge, den Rhein und das Rheinland zu informieren, sind es jetzt meist zwischen 600 bis 800, an einigen Sonntagen wurde sogar die 1000-er Marke geknackt. „Es kommen auch Menschen, die wir sonst hier nicht sehen. Das Ganze ist ein Erfolgsmodell“, sagt Fimpeler.

Dass Eintrittsgelder wegfallen, findet Kulturdezernent Hans-Georg Lohe in Ordnung. „Deshalb können wir das beispielsweise im Aquazoo oder im Kunstpalast nicht machen, die Einnahmeverluste wären dort einfach zu hoch“, sagt er. Tatsächlich ist das Pilotprojekt auf Film-, Goethe-, Hetjens-, Schifffahrts-, Stadt- und Theatermuseum sowie das Heinrich-Heine-Institut beschränkt. Die genauen Kosten will Lohe nach Ende des Probelaufs ermitteln. Vorab sei bereits der Sammeletat für besondere Projekte leicht eingekürzt. worden. „Es macht Sinn, mal auf eine zusätzliche Wechselausstellung zu verzichten, wenn dadurch unsere Museen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.“ Die Ausmaße des Zustroms am Sonntag haben aber auch ihn überrascht. Für unsere Redaktion hat er die Zahlen in vier der sieben Einrichtungen noch einmal aktualisiert. So kamen 2019 an den Sonntagen des zu Ende gehenden ersten Quartals 7312 (gleicher Zeitraum des Vorjahres: 2680) Besucher ins Schifffahrtsmuseum, 4095 (1216) ins Filmmuseum, 3274 (879) ins Hetjens-Museum und 2569 (981) ins Stadtmuseum. An allen sieben Standorten waren es zwischen Januar und März 19.250 (Vorjahr: 7800) Kulturinteressierte.