Freibäder in Düsseldorf Allwetterbad Flingern geht vielleicht in die Verlängerung

Nach und nach endet in diesen Tagen die Freibadsaison in Düsseldorf. Mehr als 210.000 Besucher werden am Ende in der Statistik vermerkt sein. Wegen der anstehenden Invictus Games hat das Freibad im Rheinbad bereits seit letzten Sonntag geschlossen, an diesem Mittwoch folgte das Benrather Freibad.