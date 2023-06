Düsseldorfer Freibäder Immer mehr Tickets werden online verkauft

Die guten Temperaturen sorgen für viel Andrang in den Freibädern der Düsseldorfer Bädergesellschaft. Das neue Ticketsystem wird dabei immer häufiger genutzt. „Im Schnitt haben wir zehn Prozent mehr Online-Tickets verkauft als noch im Frühjahr, wir liegen jetzt bei einer Quote von 25 Prozent“, sagt Marcus Werner von der Bädergesellschaft. Auffällig sei, dass an den heißen Tagen fast jedes zweite Ticket ein Online-Ticket sei.