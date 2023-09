Toxische Lesung in Düsseldorf Frédéric Schwilden kommt auf Lesetour nach Düsseldorf

Parallel zu verschiedenen Events, die regelmäßig unter dem Namen „Spotlight“ in den 25-hours-Hotels stattfinden, soll neben Kunst und Musik auch die Literatur eine größere Bühne erhalten. Dafür hat sich 25-hours mit dem Autor Frédéric Schwilden für eine Lesetour zusammengetan. In acht Destinationen in drei Ländern wird der Berliner Autor aus seinem Roman „Toxic Man“ lesen. In Düsseldorf wird er am 10. Oktober (Dienstag) von 18 bis 21 Uhr im „The Paris Club“ zu erleben sein, wie eine Sprecherin mitteilt. Die Lesung ist für jeden Interessierten kostenlos zugänglich.