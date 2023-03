Kampf gegen Diskriminierung und Sexismus „Frauen müssen für die gleiche Anerkennung mehr leisten“

Moderatorin war die Düsseldorfer Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart, die sich über den großen Zuspruch für die Veranstaltung im Schauspielhaus freute. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) gehörte zu den wenigen Männern, die teilnahmen. „Auch wenn Männer und Frauen vor dem Gesetz und in vielen Lebensbereichen weitgehend gleichgestellt sind, gilt es nach wie vor Vorurteile und Rollenklischees zu überwinden“, sagte er. Am Internationalen Frauentag müsse man zudem den Blick in die Welt richten. „Neben unserer Solidarität mit der Ukraine stehen wir auch an der Seite der mutigen Iranerinnen und Iraner, die unter Lebensgefahr für ihr Recht auf Selbstbestimmung eintreten.“ Zwei junge Frauen wiesen in einer engagierten Rede (gehalten hinter einer Schattenwand) auf die schwierige Lage im Iran hin, wo Menschen für ihre Proteste gegen das Regime und die Unterdrückung von Frauen zum Tode verurteilt oder schwer bestraft würden.